Együtt trónolt a Buckingham-palotában Epstein exe és Kevin Spacey

Több szempontból is érdekes fényképet közölt vasárnap a brit Daily Telegraph, amelyen a Jeffrey Epstein pedofil botrányával kapcsolatban letartóztatott Ghislaine Maxwell és a szexuális zaklatási botrányba került amerikai színész, Kevin Spacey látható, amint a Buckingham-palotában, II. Erzsébet királynő trónján ülnek.

How Ghislaine Maxwell once sat on Buckingham Palace thrones with Kevin Spacey https://t.co/LqNRmEGusD pic.twitter.com/3B48ac0F3I — New York Post (@nypost) July 4, 2020

A kép még 2002-ben készült, amikor a lap szerint Maxwell és Spacey az Epstein-botrányba szintén belekeveredett András herceg meghívására járt a palotában. A fotó már akkor is viszonylag botrányos lenne, ha a rajta szereplők nem keveredtek volna különböző szexbotrányokba, hiszen a CNN brit királyi családdal foglalkozó szakírója szerint óriási sértés bárkinek is a királynő trónjára ülni. Úgy viszont, hogy Maxwell és András herceg az évszázad egyik legkomolyabb pedofil botrányának talán legfontosabb életben maradt szereplői, és Spacey maga is komoly vádakkal kellett, hogy szembe nézzen, még bizarabbá teszik a képet.

A brit Ghislaine Maxwell, New York és London társasági életének népszerű alakja az amerikai milliárdos pedofil, Jeffrey Epstein barátnője volt egy rövid ideig, majd kapcsolatuk bizalmas barátsággá alakult. Ennek a vádak szerint az is része volt, hogy Maxwell amolyan madame-ként fiatal, sokszor fiatalkorú lányokat szervezett be, hogy aztán Epstein és barátai szexelhessenek velük. Többek között II. Erzsébet fia, András herceg is része lehetett ennek, az egyik Maxwell által beszervezett lány, Virginia Giuffre például azt állítja, arra kényszerítették, hogy többek között York hercegével is lefeküdjön, amikor még csak 16 éves volt. A herceg tagadja, hogy ismerné a lányt és hogy lefeküdt volna vele, noha együtt szerepelnek egy képen Giuffre-val és Maxwellel. András szerint a kép hamisítvány.

Maxwellt július 2-án az Egyesült Államokban letartóztatták, miután Jeffrey Epstein egy évvel ezelőtti rejtélyes halála óta testőrökkel vette körül magát és gyakorlatilag bujkált. Jelenleg ő a pedofil botrány fő vádlottja, letartóztatásával pedig András herceg is újra a figyelem középpontjába került.

Kevin Spaceyt a 2017-es holywoodi szexuális zaklatási botrányok idején vádolta meg egy fiú, hogy 2016-ban, amikor ő 18 éves volt, a színész leitatta és a nadrágjába nyúlt. Spacey-t aztán többen is vádolták azzal, hogy a Kártyavár sztárja zaklatta őket. Az említett ügyben vádat is emeltek a színész ellen, ezt azonban 2019 júniusában ejtették, miután nem kerültek elő az áldozat állításai szerint a zaklatást bizonyító sms üzenetek. Egy masszőr is zaklatással vádolta Spacey-t, ebben za ügyben is indult bírósági eljárás, a színészt vádló férfi viszont idő közben meghalt.