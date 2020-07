Mivel a vírus továbbra is terjed, Olaszország kényszerkezeléssel, börtönnel és pénzbírsággal sújthatja a karantént megszegő fertőzötteket, írja az MTI az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza vasárnapi bejelentése nyomán.

Speranza a La Repubblica napilapnak elmondta: a járványgörbe ismét megemelkedett, a hatóságok pedig azon dolgoznak, hogy ne tetőzzön a fertőzés úgy, mint márciusban, ehhez azonban az óvintézkedések további betartása szükséges.

Olaszországban jelenleg kicsit kevesebb mint 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell tartózkodniuk. Az ezt megszegő betegek 3-tól 18 hónapig terjedő börtönbüntetést, valamint akár 5 ezer eurós bírságot kockáztatnak. Ugyanez vonatkozik az Európai Unión kívülről beutazókra is.

A miniszter bejelentette, hogy a karantént vagy a kórházi kezelést elutasítókkal szemben kényszerintézkedéseket vezetnek be, illetve kiemelte, hogy az utóbbi öt hónapban az olasz egészségügy több finanszírozást kapott mint az utolsó három évben egyszerre. "A hatalmas erőfeszítést nem dobhatjuk kútba kevesek felelőtlen magatartása miatt" – tette hozzá.

A lazítások révén Olaszországban az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma, megszaporodtak a kisebb gócpontok, és lazult a lakosság figyelme is, kétharmaddal esett vissza a szájmaszk vásárlása és ennek viselete is.

Szigorítást készül bevezetni hétfőtől az északkeleti Veneto tartomány is, ahol egy 64 éves vállalkozó kritikus állapotba került egy szerbiai munkalátogatás után. Az olasz férfi tünetei ellenére nem vonult karanténba, elutasította a kórházi kezelést, munkatalálkozókat szervezett. Fia a sajtón keresztül kért bocsánatot apja magatartásáért.

Rómában az utóbbi két nap alatt háromszorosára nőtt a szűrt fertőzöttek száma. Az új eseteket többségében a Bangladesből beutazott személyek között, valamint a FAO római székházába Szomáliából visszatért dolgozók között diagnosztizálták.

Izraelben veszélyhelyzet van

Veszélyhelyzet van Izraelben a járvány erőteljes terjedése miatt, megduplázódik a súlyos betegek száma – hangsúlyozta Benjámin Netanjahu miniszterelnök vasárnap. Izraelben az előző napokban folyamatosan ezer körül járt a diagnosztizált új vírushordozók napi száma, szombaton pedig az egészségügyi minisztérium jelentése szerint 803 új fertőzöttet találtak.

"Azonnali és drámai lépések nélkül, ha ezen a héten nem sikerül megfékezni a járványt, tíz napon vagy két héten belül ismét teljes kijárási korlátozásra kényszerül a kormány, hogy a kórházi ellátásra szoruló betegek számának drasztikus emelkedése miatt ne omoljon össze az egészségügy" – mondta az izraeli nemzetbiztonsági tanács szakértőbizottságának elnöke, Eli Vaxman professzor a kormány ülésén.

Izraelben jelenleg 11 189 fertőzött van, ami már meghaladja a járvány első hullámának csúcsát. Közülük 335-en szorulnak kórházi kezelésre, 86-an vannak súlyos állapotban, 29-en pedig lélegeztetőgépen. Az utóbbi héten a súlyos betegek száma fokozatosan, napról-napra nőtt.

Németország lazíthat a maszkviselésen

Több német tartomány is a maszkviselési szabályok lazítását tervezi – írja az MTI a Welt am Sonntag vasárnapi cikke nyomán. A lap úgy tudja, ha változatlanul alacsony marad a fertőzések száma, több északi és keleti tartományban is mérlegelik az üzletek, áruházak vásárlóit maszkviselésre kötelező szabály visszavonását: Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Hamburgban, Schleswig-Holsteinben, Szászországban és Alsó-Szászországban is foglalkoznak a gondolattal.

Bernd Althusmann alsó-szászországi gazdasági miniszter elmondta: az egymás közötti legalább másfél méteres távolság betartásának szabályát érdemes megtartani, de a maszkviselési kötelezettséget át lehet alakítani javaslattá, ha a járványhelyzet megengedi.

A nyugati és déli tartományokban nem változtatnának a szájat és az orrot takaró maszk viselését kötelezőként előíró szabályon. Több tanulmány bizonyítja, hogy a legegyszerűbb maszkok is nagyban gátolják a kórokozó terjedését, ezért fenn kell tartani a kötelezettséget - nyilatkozott Tobias Hans, Saar-vidék tartomány miniszterelnöke.

Északon javul a helyzet

Közben Belgiumban a napi regisztrált fertőzésszám tovább, az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest 11 százalékkal csökkent. Hollandiában szintén kevesebb lett az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, a járvány miatt 2-4 ember hal meg naponta.

Luxemburgban szintén alacsonyabb a napi fertőzésszám, azonban még mindig jelentősen magasabb, mint az előző hetekben: a múlt hét közepén 6, szerdán már 43 ember, vasárnapra viszont 29 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét.