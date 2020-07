3000 embert zártak a lakásukba a járvány miatt Melbourne-ben

Vesztegzár alá helyezték 9 lakótelepi ház 3000 lakóját Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben, mert a házakban nemrég legalább 23 embert fertőzött meg a Covid-19. A lakók nem hagyhatják el a lakásukat, amíg mind a 3000 főnél el nem végezték a koronavírus-tesztet. A környéket pedig körbevette a rendőrség, hogy biztosítsák, hogy mindenki betartja a karantént. A hatóságok szerint a szigorú karantén legalább öt napog tart majd a kilenc házban.

A szigorú karantént olyan gyorsan vezették be a hatóságok és azt olyan rosszul kommunikálták a lakókkal, hogy sokan csak az esti híradóból tudták meg, hogy nem hagyhatják el a lakásaikat, így arra sem volt idejük, hogy elég élelmet halmozzanak fel a vesztegzár végéig.

Az önkormányzati bérlakásokban szegényebb családok élnek, köztük sok a bevándorló, akik nem is feltétlenül beszélnek jól angolul, így sokan nem is igazán értik, hogy miért is történik a lezárás és milyen intézkedésekre kell számítaniuk. A Victoria tartomány szociális ellátásért felelős vezetője, Emma King a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a vesztegzár sok, az épületekben lakó menekültnél az általuk átélt háborús traumák emlékeit idézheti majd, amitől még nehezebb lesz a hatóságoknak menedzselni a helyzetet.

Daniel Andrews, Victoria tartomány kormányzója szintén elismerte, hogy a vesztegzár nem lesz egy "kellemes élmény" a lakók számára, de pénzügyi támogatással igyekeznek majd kárpótolni őket, és lakbért sem kell majd fizetniük. A lakók ellátásáról élelmiszerbankok és egyéb segélyszervezetek gondoskodnak, igaz sokan panaszkodnak a kapott élelmiszercsomagokra. Sokan kaptak például müzlit, de tejet nem. Az ausztrál 9 News riporterének egyebek miatt is panaszkodtak a lakók, egy autista fiát egyedül nevelő asszony például elmondta, hogy nem jut hozzá a gyógyszerekhez, amire a fiának szükságe van. Szintén megoldatlan probléma, hogy ki fog bevásárolni az idős édesanyjának, amíg ő vesztegzár alatt van.