Garázsra döntött egy fát a vihar, 19-en megsérültek egy szülinapi zsúron Pasadenában

A közelgő vihar elől menekültek be egy gyerek szülinapi zsúrjáról az ünneplők egy garázsba a Kalifornia állambeli Pasadenában vasárnap este, csakhogy a búvóhely nem szolgált megfelelő menedékként számukra, a garázsra ugyanis rádőlt egy fa, emiatt a több mint 20 fős társaságból 19 fő – köztük gyerekek is – megsérült a viharban.

Dawn Redloff a közelben él. A WMAR-nak azt mondta, egyszer csak olyan hangot hallott, mintha egy vonat közeledne, amikor pedig kinézett az ajtón, egy tölcsért látott. Noha Redloff ezt nem mondja, a tölcsér nagy valószínűséggel egy tornádó lehetett, beszámolója szerint ugyanis elektromos vezetékeket szakított el és fákat döntött ki.

Structural Collapse | #Pasadena | 8300 blk Dunn Road | large tree fell on a detached garage occupied by 20+ people | 6 trapped on arrival | all extricated within 45 minutes pic.twitter.com/jZQgqtcl4O