Nem hisznek az orosz újságírók volt kollégájuk hazaárulásában

Nem hisznek volt újságírókollégái azoknak a vádaknak, amelyek szerint hazaárulást követett el a Roszkoszmosz vezérigazgatójának tanácsadója. Ivan Szafronovot kedden vette őrizetbe a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). A 30 éves, korábban a Kommerszant napilapnak is dolgozó Szafronov egykori kollégái szerint inkább cikkei miatti bosszú áldozata lehet. Érzékeny, katonai együttműködésről fegyverexportot érintő témákról is írt, ugyanúgy, ahogy apja. A hadseregtől leszerelve katonai témájú újságírónak állt idősebb Ivan Szafronov 2007-ben gyanús körülmények között öngyilkos lett, a lakásuk melletti lépcsőházból ugrott ki a boltból hazajövet. Sokan akkor is azt gyanították, hogy valójában gyilkosság történt.

Az idősebb Szafronov elleni gyilkosság gyanúját erősítette, hogy nem sokkal korábban közölte, fontos információkhoz jutott - az akkor még polgárháborúja előtt álló - Szíriába irányuló orosz fegyverszállításokról. Hasonló ügyet vetettek fel többen is az ifjabb Szafronovval kapcsolatban: ő a Szu-35-ös vadászgépek egyiptomi exportjáról adott hírt, ami után az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Egyiptommal szemben. Tavaly emiatt már kihallgatta Szafronovot az FSZB.

A hazaárulás vádját azért is tartják furcsának az újságírók – eszerint Szafronov a NATO valamely szervét képviselő külföldi személynek adott át államtitkot –, mert Szafronov korábban az elnököt minden útjára elkísérő állandó összetételű újságíróstáb tagja volt, márpedig őket alaposan átvilágítják ahhoz, hogy egy gyanús kapcsolat kizáró ok legyen ehhez a bizalmi pozícióhoz. Szafronov mellett nem először állnak ki az újságírók: lap jelenlegi tulajdonosa, a korábban az Arsenalban is tulajdonos milliárdos Aliser Uszmanov elbocsátotta az újságírót tavaly májusban – egy cikk miatt, amely a felsőházban Szentpétervárt képviselő Valentyina Matvijenko lehetséges leváltásáról szólt -, ami után a szerkesztőség teljes politikarovata felmondott. Szafronov és kollégája nem volt hajlandó kiadni a forrást, aki Matvijenko közelgő - egyébként végül nem megvalósult - távozásáról szólt.

Sem itt, sem ott nem adott ki titkot

Egyelőre nem tudni, mikor és milyen jellegű adatokat adhatott át a hatóságok szerint Szafronov. Az FSZB annyit árult el, hogy az adatok hadiipari jellegűek voltak, katonai együttműködést és Oroszország védelmi képességeit és biztonságát érintették. Az orosz elnök szóvivője kijelentette, hogy nem újságírói tevékenységével kapcsolatos az ügy. Viszont a Roszkoszmoszt vezető Dmitrij Rogozin is közölte, hogy az űrügynökségnél - a cégen belüli kommunikációval kapcsolatos - tanácsadói beosztása alapján nem fért hozzá Szafronov titkos adatokhoz, így ottani, alig két hónapja tartó tevékenységével sem kötik össze a gyanút. Rogozin óvatosan védelmébe is vette Szafronovot, mondván, megbízható újságíróként ismerte évek óta, lelkiismeretes szakembernek tartja, de a vizsgálat majd mindent fel fog tárni.

A két időpont között Szafronov a korábban kritikusabb, de a tulajdonosi összetétel változása után sem kritikátlanul a Kreml szócsövévé silányított Vedomosztyiban dolgozott, ahol hírt adott a legújabb generációt képviselő, hadrendbe állításának elején járó Szu-57-es technikai okokkal magyarázható lezuhanásáról. De ő értesítette a nyilvánosságot az orosz flotta jelenleg egyetlen repülőgép-hordozó anyahajóján, az épp felújítási munkálatok alatt lévő Admiral Kuznyecovon kiütött tűzről is. Szeptemberben Szíriában meghalt orosz tisztekről írt, előtte néhány hónappal pedig az orosz mélymerülésű atom-tengeralattjáró balesetéről.

Kollégái szerint ezek épp elég érzékenyen érintették a Kremlt ahhoz, hogy legyen a vezetésben olyan, aki ezt szívesen megtorolná Szafronovon. Kiállt mellette a Kommerszant korábbi politikai rovatának vezetője és a Vedomosztyi volt főszerkesztője is.

Néhány órával Szafronov őrizetbe vétele után egy másik újságírónál is házkutatást tartottak, majd elő is állították Taiszija Bekbulatovát, akivel pár évvel korábban Szafronov együtt is élt, a Kommerszantban munkatársak is voltak éveken át.

Újságírótüntetés az FSZB-nél

Miután Szafronovot az FSZB moszkvai központjába – az egykori KGB Lubjankán lévő épületébe – szállították, nyolc újságíró tiltakozást szervezett. A helyszínről mindannyiukat előállították.

A Gazeta.ru főszerkesztője szerint nem feltétlenül csak titkos adatok megszerzésével és átadásával érhet valakit hazaárulás vádja. Vannak olyan nyílt források, amelyek afféle szürke zónát jelentenek, ezekből szemezgetve is fel lehet kelteni a szolgálatok gyanúját – mondta Kotov.

Két évvel ezelőtt a Roszkoszmosz elmező köpzontjának vezetőjét vádolták meg hazaárulással. Dmitrij Pajszon az FSZB akkori gyanúja szerint szintén külföldi szolgálatoknak adott át információt. Nem sokkal később azonban a vádat ejtették.