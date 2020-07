Saját gazdáját ölte meg Tordaszentlászlón egy megvadult bika

A későbbi áldozat hétfő este szokás szerint kiment a legelőre behajtani a szarvasmarhákat, amikor a csorda bikája váratlanul rátámadt, írja a maszol.ro. A felöklelt gazda segítségére sietett szomszédja, Mátyás Mátyás, akit ugyancsak megtámadott megvadult állat. Közben sikerült riasztaniuk a falu polgármesterét, Tamás Gebe Andrást, aki a helyszínre sietett a vadászengedéllyel rendelkező Bányai Csáki Zoltánnal, utóbbi pedig leterítette egy lövéssel a gyilkos állatot.

Az eseményekről ifj. Szilágyi István számolt be a Maszolnak, aki maga is az első között ért a helyszínre, és - mint mondta - társaival megpróbálták életben tartani a súlyosan sérült Kovács Jánost a mentők kiérkezéséig. Próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult, a 38 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Gazdatársát súlyos, de stabil állapotban szállították be a kolozsvári sürgősségi kórházba.

Tordaszentlászló - forrás: wikipédia

A lap szerint a tragédia oka abban keresendő, hogy a bika vetélytársakat látott gazdájában, és védte a "háremét". Állatorvosi vélemény szerint súlyosbította a helyzetet, hogy a nap folyamán sokat esett az eső Tordaszentlászlón, és a vizes füvet legelő tehenek egy olyan mirigyet választottak ki, ami a szokásosnál is védelmezőbbé tette a bikát. A Maszolnak beszámoló ifj. Szilágyi István szerint emberemlékezet óta nem volt hasonló eset a faluban, talán dédszülei idején történhetett még ilyesmi.

Magyarországon 2010-ben történt bikatámadás, Szemenyén.