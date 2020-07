Ma is összecsaptak a belgrádi rendőrök a tüntetőkkel

Szerdán is folytatódtak a kedden indult zavargások Belgrádban, a rendőrség ismét összecsapott a tüntetőkkel – írja a BBC. A keddi megmozdulásról részletesen írtunk: délután helyiek és diákok békésen tüntettek a kormány által újra bevezetett kijárási korlátozás ellen, de estére egy nagyjából százfős csoport betört a parlament épületébe, és a rendőrökkel is összecsaptak.

Legalább hatvanan megsérültek, köztünk 43 rendőr, öt rendőrautó teljesen kiéget, és három rendőrségi ló is lesérült.

A BBC értesülései szerint szélsőjobboldali tüntetők hergelték a tömeget, és ők törtek be a parlamentbe. A szerb média szerint köztük volt egy 5G- és oltásellenes képviselő is. Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán a legbrutálisabb politikai erőszaknak titulálta az esetet, és azt kérte, hogy legalább a járványra való tekintettel fejezzék be a tüntetést.

Ennek ellenére szerda este a tömeg újra összecsapott a rendőrökkel, akik könnygázzal válaszoltak a feléjük dobált üvegekre és kövekre.

Szerbiában eddig 17 ezer esetet regisztráltak, és 341-en haltak bele a vírus szövődményeibe, ebből 11-en 24 órán belül.