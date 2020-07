Trump lételeme a csalás, állítja könyvében saját unokahúga

Mary Trump az első, aki a Trump-családból úgy döntött, könyvet ír az ingatlanmágnásból lett elnökről. A klinikai pszichológusként dolgozó nő Trump bátyjának, Fred Trumpnak a lánya, és a megjelenés előtt álló családi memoárt most kezdett el szemlézni az amerikai média.

A könyv teljes címe: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, azaz Túl sok, ám mégsem elég soha: hogyan teremtette meg a családom a világ legveszélyesebb emberét. A New York Times összefoglalója szerint a könyv egy sokgenerációs családtörténet mohóságról, árulásról és gyilkos feszültségről, ami azt próbálja megmagyarázni, hogy Trump, a hírhedt New York-i ingatlanmágnás miért csak pénzügyi szemmel látja a többi embert, és miként vált életmódjává a csalás.

Az elnök családja június óta próbálja jogi úton megakadályozni a könyv megjelenését, ám törekvésük nemrég meghiúsult. A könyvben egyebek mellett olyan kínos ügyek szerepelnek, miszerint

Trump csalt az egyetemi felvételi vizsgáján, a SAT-on: valaki mással íratta meg a tesztet,

amikor a bátyja meghalt, Trump a kórház helyett moziba ment.

Mary Trump idézi a nagynénjét, Maryanne Trumpot, akit megdöbbentett, hogy unokaöccse indul az elnökválasztáson, és mennyire népszerű az ultrakonzervatív, keresztény körökben: "Donald csak akkor ment templomba, ha voltak kamerák. Teljesen elvtelen!"

Mary Trump szerint Donald, aki valjában egy felnőtt testben élő gyerek, a nárcisztikus személyiségzavar összes klinikai tünetét produkálja, de a kórkép nem írja le pontosan a pszichés állapotát, mert az túl összetett, Trump viselkedése pedig gyakran teljesen megmagyarázhatatlan. Szerinte csak egy olyan vizsgálat tárhatná fel teljes mélységében az elnök személyiségzavarát, amilyet az elnök sose csinálna végig.

Mary Trump azt is tagadja, hogy Trump stratégiák mentén, meghatározott célok érdekében, elveket követve járna el bármiben. "Nem így van. Donald egója mindig is egy törékeny és elégtelen gát volt közte és a valóság között, és a valósággal csak apja pénzének és hatalménak köszönhetően nem kellett soha megküzdenie."

A Fehér Ház hazugságnak nevezte a könyv állításait, kritikusai szerint az elnök unokahúga a kampányérdeklődést próbálja kihasználni, hogy meggazdagodjon. A könyv július 14-én jelenik meg.