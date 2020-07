Donald Trump megmentette a börtöntől a volt tanácsadóját

Az utolsó pillanatban mentette meg a börtöntől Donald Trump amerikai elnök a volt tanácsadóját, Roger Stone-t akinek a jövő héten kell börtönbe vonulnia 40 hónapos büntetésének letöltésére. A Fehér Ház hivatalos álláspontja szerint Stone büntetése a demokraták és a baloldali média oroszokkal kapcsolatos boszorkányüldözésének volt az eredménye, és méltánytalanul bántak vele, ezért kapott kegyelmet – írja a CNN.

A 67 éves korábbi tanácsadót még tavaly novemberben mondták ki bűnösnek hétrendbeli bűncselekményben, köztük a hatóság – konkrétan a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) – félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt. A vádpontokat a Trump 2016-os választási kampánycsapata és Moszkva közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság nyomozásai során állapították meg. Ez utóbbi fontos pontja a történetnek, a mostani döntés ugyanis egyértelműen az egyik legnagyobb horderejű mozzanata Trump azon törekvéseinek, hogy újraírja a Mueller-nyomozás hátterét.

Az amerikai elnök korábban szelektíven válogatott a titkosszolgálati dokumentumok titkosításának feloldása során, ellennyomozást is indított az ügyben, és azért is lobbizott, hogy ejtsék Michael T. Flynn, a Trump-adminisztráció első nemzetbiztonsági tanácsadójának ügyét. Trumpnak elnökként elég széles eszköztára van arra vonatkozóan, hogy teljesen megsemmisítsen, vagy ejtsen bírósági határozatokat, a mostani ügy pedig jól mutatja, hogy ezt ki is használja arra, hogy megmentse a saját politikai szövetségeseit. Jelen esetben ugyanakkor azt érdemes kiemelni, hogy az itt alkalmazott ún. commutation, vagyis magyarul nagyjából átváltoztatás nem a klasszikus értelemben vett elnöki kegyelem, amellyel teljes egészében felmentik az illetőt. Ehelyett ez lényegében egy enyhítés, ami jelen esetben azt jelenti, hogy Stone-nak nem kell börtönbe mennie, de tisztára nem fogja mosni őt a döntés.

Roger Stone a baloldal, illetve a médiában tevékenykedő szövetségeseik által évek óta propagált Oroszország Hoax áldozata, amellyel Trump elnökségét akarják aláásni. A Trump-adminisztráció és a Trump-kampány sem működött együtt soha az oroszokkal. Mr. Stone minden amerikaihoz hasonlóan megérdemel egy tisztességes tárgyalást, és minden lehetőséget arra, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát a bíróság előtt.

– fogalmazott Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtótitkára, hozzátéve, hogy az elnök ebbe a folyamatba nem is akar belefolyni, ám a jelenlegi, rendkívül méltánytalan helyzetben mégis úgy döntött, hogy enyhít az ítéleten. Mint mondta, Roger Stone rengeteget szenvedett, méltánytalanul bántak vele, de most már szabad ember.

Az egyébként kétségtelen, hogy Stone elég szorult helyzetben volt, az amerikai igazságügyi minisztérium ugyansi a héten azt mondta, hogy támogatja a börtönbüntetését, egy fellebbviteli bíróság pedig pénteken elutasította a halasztási kérelmét. Stone ügyvédje örömmel fogadta az elnök irgalmasságát, és hozzátette, hogy ügyfele rendkívüli megtiszteltetésnek érzi a dolgot.