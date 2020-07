Koronavírus: egy nap alatt több mint 45 ezren fertőződtek meg Brazíliában

A helyi egészségügyi minisztérium pénteki adatai alapján egy nap alatt 45 048 új fertőzéses esetet vettek nyilvántartásba Brazíliában, a koronavírus-járványban meghaltak száma pedig már meghaladta a hetvenezret – írja az MTI.

Eddig összesen 1 800 827-en fertőződtek meg koronavírussal az országban, és egymillióan felgyógyultak a betegségből. A legnagyobb járványgócok San Paolo, Rio de Janeiro, Espírito Santo és Minas-Gerais szövetségi államban vannak, mintegy 600 ezer fertőzöttel, itt 32 ezren haltak meg. Az országban február 26-án mutatták ki az első koronavírusos megbetegedést, a szakszolgálatok véleménye szerint az országban júniusban tetőzött a halálos esetek száma.

Ezekkel a számokkal a járvánnyal leginkább sújtott országok listáján Brazília az Egyesült Államok mögött a második helyen áll, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy bejön a helyi egészségügyi tárca korábbi becslése, mely szerint júliusra sikerül stabilizálni a járványhelyzetet, majd augusztusban fokozatosan lassítani a fertőzés terjedését.

A helyzetért részben egyértelműen Jair Bolsonaro brazil elnök felelős, aki a kezdettől megkérdőjelezte az új koronavírus okozta járvány súlyosságát, „kisebb influenzának” titulálta a betegséget, és azzal vádolta a kijárási korlátozásokat bevezető szövetségi államok kormányait, hogy hatalmának megingatása érdekében nagyítják fel a fertőzések és a halálesetek számát. Azt is mondta, hogy a gazdasági válság miatt többen halnak majd meg, mint a járványban. Bolsonaro helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy ő is megfertőződött a koronavírussal, de a 65 éves elnök látszólag még a pozitív teszt után sem veszi túl komolyan a vírust, betegségéről is maszk nélkül tájékoztatta az újságírókat.