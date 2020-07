A norvégok szerint Magyarország nem jelenti az EU-nak a koronavírussal kapcsolatos adatokat

Bár sok helyen éppen ismét növekedni kezdett a koronavírusos fertőzések esetszáma, Norvégia a napokban jelentette be, hogy július 15-től több olyan ország előtt is megnyitja a határait, ahol kellően alacsony a transzmissziós ráta. Érdekes módon Magyarország kimaradt a felsorolásból, holott nálunk jó a helyzet.

A norvég álláspont szerint azért döntöttek így, mert a magyar kormány hat hete nem szolgáltat fertőzési adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) számára. Az ügyben részletes tájékoztatást kértünk a külügytől, de csak egy sejtelmes választ kaptunk.

Norvégia június 15-én lazított először a korlátozásokon, akkor az egyes északi országokból érkezők mentesültek a kötelező tíznapos karantén alól, a pénteki bejelentéssel azonban azon EU-s, EGT-s és schengeni övezethez tartozó országok előtt is megnyitották a határaikat, amelyekben egy előre meghatározott feltételrendszer alapján kellő mértékben sikerült visszaszorítani a vírus terjedését. Azt hetek óta tudni lehetett már, hogy a kötelező karantén abban az esetben kikerülhető, ha az utolsó két hétben

100 ezer főre kevesebb, mint 20 új eset jut,

illetve heti szinten kevesebb, mint 5 százalékos a pozitív tesztek aránya.

A norvég hatóságok nyilvánosságra is hozták, hogy melyek azok az országok, amelyek állampolgárai gond nélkül utazhatnak be, de ennél érdekesebbnek bizonyultak azok az államok, amelyekből beutazva továbbra is szükséges lesz a karantén. Ezek Bulgária, Horvátország, Magyarország, Luxemburg, Portugália és Románia. Az azonban világos, hogy nem minden esetben az az oka a dolognak, hogy az adott ország nem felel meg valamelyik kritériumnak.

A közzétett Excel-táblázat alapján Magyarország a tiltott országok közé tartozik. Hiába látszik ugyanis, hogy az első kritériumnak bőven megfelelnénk – 100 ezer főre mindössze 0,8 megbetegedés jut, ami kiemelkedően jó adat, ennél csak Lettország áll jobban –, a pozitív teszteknél üres maradt a rubrika. A megjegyzés szerint azért, mert

Magyarország utoljára a 22. héten szolgáltatott erre vonatkozó adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC-nek).

Jelenleg a 28. hétnél járunk, vagyis ez azt jelenti, hogy másfél hónapja volt az utolsó adatszolgáltatásunk az, ami egyébként a táblázat szerint 0,5 százalékos tesztarányt mutatott, amivel simán teljesítené is az ország a követelményeket.

Nem Magyarország az egyetlen, ahol az adathiányt kifogásolták a norvégok, az adataik alapján Portugália a 24. hétig szolgáltatott adatokat, Luxemburg és Litvánia esetében pedig a múlt heti adatok hiányoztak, ezért ott a 25. és a 26. hétről származó adatok átlagát vették alapul. Ezek alapján egyébként Litvániának zöld utat adtak a beutazásra.

Mivel a számok alapján jól látszik, hogy alapesetben a magyarok is bőven jogosultak lehetnének a beutazásra, ez elég különös helyzetet szült, amivel kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kértünk tájékoztatást. A minisztériumnak a következő kérdéseket tettük fel:

A magyar Kormány tudomása szerint miért nem oldják fel a magyar állampolgárok előtt a beutazási korlátozásokat Norvégiában?

Valóban azért nem nyílnak meg Norvégia határai a magyar állampolgárok előtt, mert az ország nem szolgáltatott friss adatokat az elvégzett tesztelésről?

Szolgáltat-e Magyarország hivatalosan friss adatokat az ECDC-nek, Norvégiának, vagy bármely más országnak, ahol ezen adatok alapján hoznak meg döntéseket?

A norvégok által meghatározott két kritériumnak megfelel-e Magyarország a legfrissebb hivatalos adatok szerint?

Tervez-e bármilyen diplomáciai lépést tenni a magyar Kormány annak érdekében, hogy a magyar állampolgárokra se vonatkozzanak a beutazási korlátozások Norvégiában július 15-étől?

A külügy sajtóosztálya megkeresésünkre annyit válaszolt, hogy

Magyarország mindig a kölcsönösség alapján jár el, Norvégia polgáraival szemben ugyanazokat az elveket érvényesítjük, mint ők Magyarországgal szemben.

Ebből viszonylag nehéz bármit is kihámozni, így megnéztük, mit javasol a konzuli szolgálat a Norvégiába történő beutazásra, itt azonban a legfrissebb bejegyzés június 16-án jelent meg.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy jelen állás szerint valóban nem történt lazítás a magyarok beutazásával kapcsolatban, a külügy válasza, valamint a korábban a kormány által képviselt álláspontok alapján arra lehet következtetni, hogy Magyarország sem lazít a beutazási szabályokon Norvégiával szemben.