Trump megerősítette, hogy 2018-ban kibertámadást indítottak az oroszok ellen

Donald Trump amerikai elnök a Washington Postnak adott interjújában egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy 2018-ban az USA kibertámadást indított az orosz Internet Research Agency ellen.

Ez az a Putyin-közeli oligarcha érdekkörébe tartozó ügynökség, amelyet az USA felelőssé tesz a 2016-os elnökválasztásba és a 2018-as félidős (midterm) választásba történő beavatkozási kísérletért.

Trump az interjúban nem osztott meg részleteket a kibertámadásról, de azt azért elmondta, elődjével, Barack Obamával ellentétben ő ténylegesen fellépett az orosz befolyásolással szemben. Szerinte bár az előző elnök tudta 2016-ban, hogy Oroszország "játszadozik" az amerikai eredmények befolyásolása érdekében (a közmegegyezés szerint egyébként éppen Trump győzelmét igyekeztek elősegíteni, de arra nem talált bizonyítékot, hogy ebben Trump kampánycsapata is közreműködött volna), nem tett semmit, mert rossz közvéleménykutatási adatokban bízva azt hitte, Hillary Clinton így is úgy is győzni fog.

Ezzel szemben saját bevallása szerint az ő kormánya rögtön cselekedett kibertámadás formájában, amikor a 2018-as választási időszakban tudomásokra jutott az orosz kavarás. Obama egyébként 2016-ban az orosz tevékenységre válaszul kivetett néhány szankciót Oroszországra, és kiutasított diplomatákat.