Nekiment a Fehér Ház a saját járványügyi vezetőjének

Ahogy egyre súlyosabbá válk a járványügyi helyzet az Egyesült Államokban, úgy válik egyre feszültebbé a kapcsolat Donald Trump és a legfőbb járványügyi szakember, Anthony Fauci között. A Fehér Ház már olyan idézetgyűjtést ad ki a már öt korábbi elnök alatt is fontos járványügyi tisztséget betöltő Faucitól, mintha ellenzéki poltikus lenne, akit mielőbb el kellene hitelteleníteni - írta a CNN.

Trump és Fauci már jó ideje nem beszélnek egymással közvetlenül. Az elnök lényegében megsértődött, mivel a Nemzeti Allergia- és Fertőzéstudományi Intézet (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) igazgatója nem egyszer jelezte nyilvánosan, ha úgy érezte, hogy az elnök megalapozatlan nyilatkozatokat tesz a járvánnyal kapcsolatban. Márpedig ilyen nyilatkozat akadt bőven, nem csak a kezdetekkor, amikor Trump elbagatellizálta a vírust, hanem azóta is, legyen szó a várható kifutásról vagy a lehetséges gyógyszerekről és alternatív gyógymódokról - mint amilyen a természetesen halálos ötlet, amit Trump hangosan gondolkodva vetett fel, amikor arról beszélt, hogy fertőtlenítőszert vagy UV-fényt kellene közvetlenül az ember szervezetébe juttatni.

Fauci többször kijelentette, hogy az ország járványügyi helyzete rendkívül aggasztó más országokhoz képest. Vasárnap csak Floridában több int 15 ezer új fertőzést regisztráltak, több helyen és országosan is nagyobb a napi fertőzés szám, mint március-áprilisban. A járvány súlypontja a kezdetekben az északkeleti New York és az északnyugati Washington államokban volt, az ottani szigorításokkal sikerült javítani a mutatókon, így hosszabb ideje már a déli és nyugati államokban márik a járvány látványos előretörését.

Fauci cáfolta Trump nyilatkozatát, amely szerint a fertőzések 99 százaléka teljesen ártalmatlan. A Szakember jelezte, nem tudja, honnan vehette az elnök ezt az adatot.

Miközben Fauci arról beszél, hogy az ország még bőven benne van az első hullámban, Trump szerint a dolgok jó irányban haladnak.

Fauci remek ember, de sok hibát vét - idézte a CNN Trump múlt heti szavait.

„Ez annyira jellemző Trumpra...Nem tudja elviselni, hogy az emberek bíznak Fauciban, de nem bíznak benne” - mondta vasárnap a CNN-nek Kalifornia demokrata képviselője, Adam Schiff, aki egyben a Képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője is.

A Fehér Ház nem kommentálta az idézetgyűjteményt - amelyben Fauci egy márciusi nyilatkozata arról szól, hogy az embereknek nem kell maszkot hordaniuk mindenütt -, de nem ragált egyelőre Fauci sem.