Nevetségessé tették az oroszok az új lengyel elnököt

Orosz telefonbetyárok az ENSZ főtitkárának kiadva magukat átverték Andrzej Dudát, a frissen megválasztott lengyel elnököt, írja az MTI. A lengyel elnöki hivatal megerősítette az esetet.

De ez az eset több szempontból sem hasonlít egy igazán ügyes csínyre. Két ismert, elnököket telefonbetyárokodó figura, Vlagyimir Kuznyecov (Vovan művésznéven) és Alekszej Sztoljarov (Lexus) hatjották végre ezt az akciót. Elemzők szerint a teljes orosz állammal a hátuk mögött működnek egyébként, az állam külpolitikai fegyverarzenáljának részeként.

A korábbi ukrán elnöknek, Petro Porosenkónak és a NATO főtitkárának, Jens Stoltenbergnek adták ki magukat, és látványosan átverték Észak-Macedónia miniszterelnökét, aki a telefonban ország-világ előtt belement, hogy az orosz érdekeket keresztezve kenőpénzeket fizessen bizonyos ügyekben. De kapott tőlük Porosenko maga is.

Az oroszok Emmanuel Macron francia elnököt, Boris Johnson brit miniszterelnököt és Harry herceget is, Aljakszandar Lukasenka fehérorosz elnököt és Ramush Haradinaj koszovói miniszterelnököt is elérték hasonló telefonos akciókkal. A spanyolokra például szintén keményen rábüntettek a Vovan & Lexus páros szereplésével.

Most valahogy sikerült megoldaniuk, hogy a lengyel ENSZ-misszió egyik munkatársa egy tulajdonképpen ismeretlen helyről érkezett hívásigénylést egyenesen a varsói elnöki hivatalba továbbítson. A lengyel titkosszolgálatok is léptek most erre, azt próbálják felgöngyölni, hogy ezt hogy pontosan érte el az orosz csapat.

Duda elnök mindenesetre azt hitte, hogy bizalmasan kíván vele beszélni António Guterres ENSZ-főtitkár.

A beszélgetés során az ál-Guterres olyan témákról akart beszélni, amelyek mostanában megosztják a lengyel társadalmat vagy felkorbácsolhatják az indulatokat Ukrajnában. Megkérdezte például Dudát, hogy szerinte hogyan kerülhetett be az országba a koronavírus. Az elnök pedig simán bemondta, hogy valószínűleg Ukrajnából. "Mivel hozzánk sokan Ukrajnából jöttek" - mondta.

Az orosz rákérdezett a Vörös Hadsereg lengyelországi emlékműveinek a helyzetére is, amely miatt számos nagy tüntetést rendeztek az országban. "Varsó nem hadakozik emlékművekkel (...), ez nem jelent nagy problémát" - válaszolta mit sem sejtve Duda.

Aztán még jobban provokálta volna a lengyel-ukrán viszonyt az ororsz tréfamester, arra is rákérdezett, hogy esetleg szeretné-e annektálni Lengyelország az Ukrajnához tartozó Lvov városát. "Erről nincs vita, egyetlen politikai erő sem beszél erről a kérdésről" - volt Duda válasza. Az orosz még töltelékszövegnek elmondta elnöknek egyébkétn azt is, hogy mennyire ízlett neki a lengyel zubrówka.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Duda később Twitteren reagált, igyekezett jó képet vágni a nagy tréfához. Azzal próbálta elvenni a dolog élét, hogy a vodkatémánál megingott kissé, mert az ENSZ-főtitkár nem képes ilyen tökéletesen kiejteni a zubrówka szót. A titkosszolgálati lépések eredményéről nem beszélt.