Feldarabolták a techcég vezérét a manhattani luxuslakásban

Egy techcég vezérigazgatójának lefejezett és feldarabolt hulláját találták meg egy manhattani luxusapartmanban kedden, írja a New York Post. A bulvárlap szerint az áldozat mellett egy elektromos fűrészt is találtak, a testrészek pedig akkurátusan be voltak zacskózva, kevés vér fröcskölődött ki.

Manhattan délebbi részén történt az eset, az East Houston Streeten. Ez messze nem Manhattan igazán menő része, de nagyon nyugodt és elitebb környék és ez a lakás is legutóbb 2,25 millió dollárért (mai árfolyamon nagyjából 700 millió forinért) cserélt gazdát. Az áldozat a lap rendőrségi forrásai szerint alighanem a lakás tulajdonosa, Fahim Saleh volt.

Ez csúnya

- kommentálta a történteket egy rendőr a helyszínen.

A bangladesi gyökerekkel bíró Saleh egy nigériai motoros startup, a Gokada vezérigazgatója is volt, de több más közlekedési startupban is jelen volt.

A lap forrásai szerint célzott támadás történt. Az áldozat délután fél kettő után szállt be az épület liftjébe a biztonsági kamerák felvételei alapján. Támadója egy táskával beszállt vele a liftbe, Saleh még egy zavart pillantást is vetett rá. Amikor kiszált, akkor a táskás férfi rátámadt a liftből, ennyit állítanak még.

Hozzá kell tenni, hogy az áldozat személyazonosságában sem biztos még teljesen a rendőrség, azt majd a halottkém fogja megállapítani. Egy rendőrségi forrás szerint bérgyilkosság történhetett, amit a végén megzavarhattak. A lakásból ugyanis nem tűnt el semmi. Az áldozat megcsonkított testrészeit az unokatestvére fedezte fel a nappaliban.