Indiában meghaladta az egymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma

Péntek reggelre 1 003 832-re emelkedett Indiában a koronavírusos esetek száma, és hivatalosan már több mint 25 ezer fő halt meg a betegségben az 1,3 milliárd lakosú országban, ezzel India a harmadik legsúlyosabban érintett ország a világon az Egyesült Államok és Brazília után. Az elhunytak száma ennél is magasabb lehet, Indiában ugyanis nagyon keveset tesztelnek. A Massaschusetts Institute of Technology kutatói úgy becsülik, hogy az év végre India lesz a legsúlyosabban érintett ország – írja a New York Times.

Március óta az iskolákat és egyetemeket is bezárták, és egyelőre nem is tudni, mikor várható az újranyitás – ez körülbelül 278 millió diákot érint. Több mint 100 millió indiai veszítette el a munkáját a járvány kezdete óta, a gazdaság pedig súlyos károkat szenvedett.

Az Egyesült Államokban Florida államban továbbra sem mérséklődött a vírus terjedése, az elmúlt három napban már másodjára állítja fel Florida a napi rekordot a fertőzöttek tekintetében, ezzel az államban már 315 775-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, ami annyit tesz, hogy többen betegedtek meg ebben az amerikai államban, mint az Egyesült Királyságban vagy Spanyolországban – írta az USA Today csütörtökön.

Ugyanakkor hiába az emelkedés, ez nem tartja vissza a látogatókat attól, hogy Miami Beachen bulizzanak, amit a polgármester csak az epicentrum epicentrumának nevez. Csütörtökön az Egyesült Államokban több mint 66 ezer új fertőzöttről és 941 halálesetről számoltak be a vírussal összefüggésben.