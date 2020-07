Teljesen átalakul a lengyel a kormány

Nagyszabású kormányátalakítás várható Lengyelországban röviddel a nyári szünet után, de Mateusz Morawiecki kormányfő nem távozik a posztjáról – jelentette be Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke vasárnap egy rádióinterjúban.

Kaczynski elmondta, hogy személycserékre készülnek, és felülvizsgálják a miniszterek szakterületei közötti esetleges átfedéseket is. Hozzátette, hogy nemcsak a kormányon, hanem a kormánypárton belül is lesznek átszervezések – írja az MTI.

A rádióinterjúban a kormánypárt elnöke arra is kitért, hogy továbbra is szorgalmazni fogja a sajtó "visszalengyelesítését", azaz korlátozná a külföldiek részvételét a lengyel sajtótermékek tulajdonlásában. Az egy héttel ezelőtti elnökválasztási kampány idején a lengyel kormány többször is panaszkodott arra, hogy a sajtó, különösen a német tulajdonban levő médiumok, elfogultan tudósítottak a kormányzati kérdésekről.

Elemzők szerint a minisztercserékre a PiS elnökjelöltjének, a hivatalban levő Andrzej Duda államfőnek az elnökválasztáson aratott csekély arányú győzelme miatt kerül sor, ez ugyanis annak lehet a jele, hogy a választók jó része nem elégedett a kormány politikájával.