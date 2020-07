A Facebook felcímkézte Donald Trump bejegyzését a szavazásról

A Facebookon is címkét kapott Donald Trump bejegyzése, amelyben az állította az amerikai elnök, hogy a levélben szavazás szavazási csaláshoz vezet.

A levélben szavazás, hacsak a bíróságok nem változtatják meg, a Nemzetünk Történelmének leginkább KORRUPT VÁLASZTÁSÁHOZ fog vezetni!

írta Trump, amelynek az eredetije angolul így hangzik: "Mail-In Voting, unless changed by the courts, will lead to the most CORRUPT ELECTION in our Nation's History!"

Nem kellett sokat várni, hogy a közösségi oldal megjelölje a bejegyzést, egyáltalán nem kommentálva annak tartalmát, csupán arra figyelmeztetve az olvasókat, hogy a hivatalos információkat a választásról az usa.gov weboldalon találják.

A címkézésben nincs semmi meglepő, a Facebook múlt héten közölte, hogy a jelöltek és a megválasztott szövetségi hivatalnokok által közzétett összes bejegyzést megjelöli, függetlenül azok valóságtartalmától.

A levélben szavazás egyébként olyannyira nem újdonság az Egyesült Államokban, hogy már Donald Trump megválasztásának évében, 2016-ban is közel minden negyedik ember így adta le a szavazatát.