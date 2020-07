Súlyos korrupciós gyanú fenyegeti a spanyol monarchiát

Nagyon súlyos korrupciós vádak merültek fel a 2014-ben lemondott spanyol uralkodóval, I. János Károllyal szemben. János Károly hosszú uralkodása alatt köztiszteletnek örvendett, mivel Franco tábornok halála után helyreállította a demokráciát Spanyolországban, de uralkodása végén népszerűsége megtépázódott, egy eltitkolt botswanai elefántvadászat után végül távozásra kényszerült. Fia, VI. Fülöp az elmúlt hat évben megerősítette a monarchia elfogadottságát, most azonban olyan helyzet alakult ki, ami az intézmény létét fenyegeti.

A jelenleg 82 éves ex-király a gyanú szerint százmillió dollár értékű kenőpénzt fogadott el Szaúd-Arábiától.

Márciusban Fülöp bejelentette, hogy lemond apja magánvagyonának örökléséről, és a továbbiakban nem folyósítja a neki járó éves járadékot. Az udvar elismerte, hogy a királyt a külföldi lapokban megjelent híradások kényszerítették rá erre a lépésre, mivel a nemzetközi sajtó már arról cikkezett, hogy Fülöp hatalmas vagyont örökölhet, ami jelenleg két János Károlyhoz köthető off-shore pénzügyi alapban rejtőzik.

A CNN-nek egy magasrangú spanyol tisztviselő azt mondta, hogy a svájci hatóságok birtokába jutottak olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy János Károly 100 millió dollárt kapott a szaúdi uralkodótól 2008-ban. A nyomozók most azokat a személyeket vizsgálják, akiken keresztül János Károlynak hozzáférése lehetett a bankszámlákhoz. Feltételezések szerint a nagy összegű kenőpénz kapcsolatban állhatott azzal, hogy egy spanyol konzorcium nyerte el a Mekka és Medina közötti gyorsvasút építésének lehetőségét.

2012-ben a pénzből 65 milliót János Károly átadhatott Corinna zu Sayn-Wittgensteinnek, aki a szeretője és a munkatársa volt, és többek közt vele utazott az ominózus elefántvadászatra is. Az arisztokrata nő már kétszer vallomást tett a svájci nyomozók előtt, és nem emeltek ellene semmilyen vádat. A svájci hatóságok bejelentést tettek a spanyol Legfelső Bíróságnak, amely egyelőre azt vizsgálja, hogy a király elkövetett-e bármilyen törvénytelenséget 2014 után – a lemondása előtt ugyanis államfőként teljes mentességet élvezett mindenfajta jogi eljárástól.

Az ügyről egyelőre kevés biztos részlet derült ki, de már ez is nagyon aggasztó VI. Fülöp számára, aki rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet, ha a korrupció gyanúja bebizonyosodik az apjáról. A spanyol monarchia a 2010-es évek eleje óta meglehetősen ingatag, János Károly veje korrupció miatt jelenleg is a börtönbüntetését tölti, és bár Fülöp és felesége megbecsülésnek örvendenek, a köztársaságpárti érzelmek újra felerősödni látszanak. János Károly mostani botránya ráadásul a volt király történelmi szerepét is elhomályosíthatja.

Minden spanyol nyomon követi ezeket a nyugtalanító beszámolókat. Ez mindenkit aggaszt, engem is

– nyilatkozta az ügyről Pedro Sanchez miniszterelnök.

A sajtó szerint ha újabb részleteket derülnek ki, Fülöp király kénytelen lesz elhatárolódni apjától, és arra is rákényszerülhet, hogy elküldje otthonából, a Madrid melletti Zarzuela-palotából.