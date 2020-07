Elmarad Trump ünnepi beszéde Jacksonville-ben

Nem lesz republikánus elnökjelölt-állító konvenció a floridai Jacksonville-ben, mondta csütörtökön Donald Trump az MTI beszámolója szerint. Az amerikai elnök szerint a koronavírus-járvány miatt "egyszerűen nem alkalmas az idő a nagy, sok embert vendégül látó" floridai gyűlés megtartására.

A rendezvénynek azért van jelentősége, mert Trump itt mondta volna el az elnökjelöltséget elfogadó beszédét.

A republikánus konvenció másik rendezvényét az előzetes terveknek megfelelően megtartják az észak-karolinai Charlotte városában.

A párt rendezvényét eredetileg is Charlotte-ban tartották volna, de az Országos Republikánus Bizottság elnöke, Ronna McDaniel nem tudott megállapodni az állam demokrata párti kormányzójával, Roy Cooperral a járvány miatt szükséges óvintézkedésekről. A kormányzó nem csak a megfelelő óvintézkedéseket követelte meg, amelyekkel a republikánus politikusok is egyetértettek, hanem erőteljesen korlátozni akarta a meghívottak számát is.

Ezután döntöttek úgy, hogy két helyszínen tartják a konvenciót: Charlotte-ban az egyes pártrendezvényeket és tanácskozásokat, Jacksonville-ben pedig Trump ünnepi beszédét.

"Egyes dolgokat most másként szervezünk, videokonferenciákkal és virtuális rendezvényekkel, és szerintem ez tényleg jó lesz, jól fog sikerülni" - fogalmazott Trump csütörtökön.

De kijelentette azt is, hogy az elnökjelöltséget elfogadó beszédét megtartja, csak "más formában".

Azt azonban már nem fejtette ki, hogy mire gondol. "Sajnos semmi nem lesz olyan, mint a legutóbbi konvenciónkon volt, de nem akarunk kockáztatni" - mondta, és hozzátette, "ma ez egy más világ és még jó ideig ilyen is lesz". A konvenciót augusztus 24. és 27. között tartják.