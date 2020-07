Észak-Korea szerint egy Dél-Koreából visszaszökő menekült vitte be hozzájuk a koronavírust

Egy észak-koreai menekült három évvel a szökését követően feltehetően úszva tért vissza hazájába Dél-Koreából – közölte a dél-koreai hadsereg hétfőn. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy a visszaszökő menekült vihette be az országba az első ottani ismert koronavírus-esetet. A kérdéses férfi nemrég tért vissza Keszong városba a szomszédos Dél-Koreából, ahová illegális úton távozott mintegy három évvel ezelőtt. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szükséghelyzetet rendelt el, valamint utasítást adott Keszong lezárására, számol be az MTI.

A dél-koreai hadsereg hétfői közlése szerint viszont az észak-koreai állampolgárságú férfit sem fertőzöttként, sem fertőzöttel kapcsolatba kerülőként nem regisztrálták, és tüneteket sem tapasztaltak nála.

A szöuli vezérkar szerint a férfi feltehetőleg július 19-én úszott át a határon található Kanghvado szigetéről Észak-Koreába. Ezt megelőzően egy szennyvíz csatornán kúszott át, hogy a határőrök ne vegyék észre. A táskáját azon a parton találták meg, ahonnan elindult.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy egy 24 éves férfiról van szó, aki 2017-ben szökött Dél-Koreába. Az észak-koreai menekült ellen nemi erőszak gyanúja miatt folyt vizsgálat és voltak arra utaló jelek, hogy el akarja hagyni Dél-Koreát.