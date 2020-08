Ézsaiás pusztító hurrikánjára készül new York

Áradásokkal és tornádókkal pusztít az Egyesült Államok keleti partvidékén az Ézsaiás(Izajás)hurrikán , amely kedden délelőttre trópusi viharrá szelidült - jelentette az amerikai országos hurrikánközpont (NHC) kedden, írta az MTI.

A vihar - amely végül az előrejelzésekkel ellentétben Floridát elkerülte - egyes erősségű hurrikánként keddre virradóra ért partot Észak-Karolinában, és helyi idő szerint kedden délben már a szövetségi főváros, Washington mellett süvített óránként 140-160 kilométeres széllökésekkel.

A keleti parti nagyvárosokban mindenütt hurrikánriadót hirdettek, New Yorkban arra készülnek, hogy a városnak a 2012-ben pusztító Sandy viharhoz hasonló pusztításokkal kell szembenéznie. Több nagyvárosban, köztük Philadelphiában és New Yorkban tornádóriadót hirdettek. Bill de Blasio, New York polgármestere óvatosságra intette a nagyváros lakóit. "A vihart mindenkinek nagyon komolyan kell vennie" - fogalmazott kedd délelőtti sajtótájékoztatóján a politikus.

Phil Murphy, a New Yorktól délre fekvő New Jersey kormányzója kedden rendkívüli állapotot hirdetett ki az állam egész területére, s arra kérte a helybélieket, hogy maradjanak otthon.

Dél-, és Észak-Karolinában a vihar áradásokat okozott, villanyvezetékeket és háztetőket szakított le. Roy Cooper, észak-karolinai kormányzó kedden reggel egy televíziós interjúban arról számolt be, hogy az államban több mint 355 ezer háztartás és vállalat maradt áramszolgáltatás nélkül. Az első adatok szerint az Észak-Karolinában még hurrikánként pusztító vihar egy halálos áldozatot követelt.

A keleti parton kedden délig csaknem 800 ezer háztartásban nem volt áram. Maryland állam keleti vidékein, az Atlanti-óceán partján fekvő üdülőhelyeken kedden délelőtt tornádót regisztráltak, a tagállamban a széllökések fákat csavartak ki, háztetőket és villanyvezetékeket szakítottak le.

A keleti partvidéken összesen mintegy százmillió embert érint a viharriadó.