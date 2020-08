Svédországban még nincs egyetértés a maszkviselésről

Merkel nagyot nyert, Johnson nagyot bukott a járvány alatt, Putyin is állt már jobban. De nincs mindig szoros összefüggés a járvány súlyossága és a népszerűség csökkenése között.

Egyesült Államok: lemondott New York egészségügyi vezetője, mert rossznak ítéli a járvány kezelését. Oxiris Barbot azt írta, „életünk legfontosabb közegészségügyi válsága idején nem olyan mértékben vették igénybe a járványügyi szakemberek tudását, ahogyan azt kellett volna”. Szerinte New York járványügyi szakemberei világszerte elismerést vívtak ki maguknak, és a városnak csak hasznára lett volna, ha él ezekkel a tapasztalatokkal.

Svédország: a járványszakértő továbbra sem javasolja a maszkviselést . Anders Tegnell, a svéd közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője úgy nyilatkozott, hogy az ajánláshoz további kutatási eredményeket vár hivatala a maszkviselet előnyeiről. Tegnell egy nappal azután mondta ezt, hogy a svéd Karolinska Intézet jelentésben foglalt állást a maszkok mellett, mert arra jutott, hogy azok akadályozzák a kórokozó terjedését.

Brazília: már nyolc miniszter lett koronavírusos, ezzel a brazil kormány lett a legfertőzöttebb a világon. Kedden közölték, hogy megfertőződött Jorge Oliveira elnöki titkár is. Maga az államfő, Jair Bolsonaro is elkapta a kórt szűk egy hónapja. Az elnöki palotában töltött karanténból csak július 25-én tért vissza. Később kiderült, hogy felesége, Michelle Bolsonaro is fertőzött.

Ausztrália: Victoria tagállamban rekordokat dönt a járvány. Az ország második legnépesebb tagállamában egy nap alatt 725 új, bizonyított fertőzöttet jegyeztek fel, ami eddig a legtöbb, és 15-en haltak meg, amire még szintén nem volt példa. A hét elején éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, leállították a gazdasági tevékenység nagy részét, hogy fékezzék a járványt. Mindezen túl 1300-ról 5000 ausztrál dollárra (közel 1 millió forintra) emelték a szabályszegők bírságát.

Izrael: megdőlt a napi halálozási rekord, kedden tizenöt halálos áldozata volt a járványnak. 24 óra alatt 1768 újabb, bizonyítottan koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, akikkel az összes eset február vége óta 76 ezer fölé emelkedett. Jelenleg 750-en vannak kórházban, 341 beteg állapota nagyon súlyos.