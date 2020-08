Versenyt futnak a nyomozók az idővel a Madeleine McCann-ügyben

A Portugáliában eltűnt Madeleine McCann ügyében a német rendőrség a múlt héten markológéppel ásott fel egy telket Hannover mellett. A német ügyészség azt már tudja, hogy a kislány nem él, de a holttest nincs meg. Egy bizonyítottan pedofil német férfit gyanúsítanak a kislány elrablásával, akinek most megvan az esélye arra, hogy feltételesen szabadlábra helyezzék.

A Portugáliában eltűnt Madeleine McCann 13 éve megoldatlan ügye nyár elején vett új fordulatot, miután a német és a brit rendőrök is bejelentették, hogy egy korábban szexuális bűncselekményekért is elítélt német férfi az új gyanúsított az ügyben. A rendőrség hivatalosan nem nevezte meg a férfit, de a német sajtó azonosította, hogy Christian B.-ről van szó (a német férfi vezetéknevét a német sajtó az ottani szabályozás miatt nem közli, a brit viszont igen).

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek által látogatott Ocean Club nevű üdülőközpontjában tűnt el 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A szőke kislány két kisebb testvérével a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő közeli szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak. Az ügyben Madeleine szülei is gyanúba keveredtek.

Az üdülőhely közelében volt, amikor a kislány eltűnt

A 43 éves B. többszörösen visszaeső német pedofil. A német rendőrség 2015-ben már átvizsgálta a férfi tulajdonában álló ingatlant, amely az egykori neuwegerslebeni ládagyár területén található, Magdeburg közelében. A rendőrök itt több olyan adathordozót találtak, amelyeken csecsemők, gyerekek, kiskorúak és fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális erőszakról készült felvételek láthatók. Legalább száz felvételen Christian B. is látható volt. A területen találtak egy lakóautót is, amelyben használt gyermekruhákat és fürdőruhát is találtak.

Christian B.-t azért hozták idén összefüggésbe Madeleine eltűnésével, mert a férfi rendszeresen járt Portugáliába, és a kislány eltűnésének napján is a McCann család apartmanjától néhány kilométerre bérelt egy házat Praia de Luz mellett. A férfiről az is kiderült, hogy ugyan alkalmi munkákat vállalt, de emellett bűncselekményekből tartotta fenn magát: droggal kereskedett, nyaralókba, apartmanokba tört be a tengerparti üdülőhelyen.

A jelenleg kábítószerkereskedelem miatt Németországban börtönben ülő férfit idén egyelőre csak Madeleine elrablásával gyanúsították meg a hatóságok. A német ügyészség a következőket tudja az ügyről:

konkrét tények bizonyítják, hogy a kislány meghalt,

de nincs ehhez orvosszakértői bizonyíték, azaz egyelőre nincs meg a holttest.

Christian B. Madeleine 2007-es eltűnése után Hannoverben élt a már említett lakóautóban, ami egy telken állt. A múlt héten egy kétnapos akció keretében rendőrök ásták fel a területet. Munkagépek emelték ki a fákat, markológépek a földet, amelyet ezután kéziszerszámokkal és kutyákkal vizsgáltak át emberi maradványok és bűncselekményre utaló nyomok után kutatva.

A felásott kertben egy pincét is talált a német rendőrség, amelyhez korábban egy ház is tartozott, amelyet mára elbontottak.

A vizsgálatok eredményéről a rendőrség később nyilatkozik.

A férfi szabadulna a börtönből

Közben zajlik a versenyfutás az idővel, mert a börtönben ülő férfi és ügyvédje folyamatosan beadványokkal bombázzák a hatóságokat a feltételes szabadlábra helyezés érdekében. B. jelenleg Kielben tölti jogerős büntetését kábítószerkereskedelem miatt. Egy magáncellában tartják fogva, ahova azért kellett elhelyezni, hogy ne tegyen benne kárt a többi rab.

A többszörösen büntetett előéletű férfi mostani büntetése 2021. január 7-ig tart, büntetése kétharmada június 7-én telt le. Ügyvédje már kétszer is kérelmezte a braunschweigi bíróságnál a feltételes szabadlábra helyezést, de ezt mindkét alkalommal elutasították. A német szövetségi bíróság eddig a braunschweigi bíróságot jelölte meg illetékesek a feltételes szabadon bocsátásról szóló döntéshez, de az ügyvéd most azzal érvel: a feltételes szabadon bocsátásról a területileg illetékes bíróságnak, azaz a kielinek kell döntenie.

Christian B. korábban ügyvédjén keresztül azt közölte: nem bízik a braunschweigi bíróságban, miután a testület szerinte jogtalanul ítélte el egy 72 éves amerikai nő megerőszakolásáért. A bíróság szerint a férfi 2005-ben, másfél évvel Madeleine McCann eltűnése előtt a portugáliai Praia da Luzban megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt. Az ügyben 2019 decemberében született ítélet, de a vádlott fellebbezett ellene. A szexuális erőszak ügyében kiszabott büntetést B.-nek a mostani börtönbüntetése letöltése után kellene elkezdenie. A nemi erőszak ügyében hozott ítéletet ugyanakkor a német férfi ügyvédje arra hivatkozva igyekszik érvényteleníteni, hogy B.-t egy másik ügyben kiadott európai elfogatóparancs alapján adták ki Portugáliából Németországnak.

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG CSÜTÖRTÖKÖN DÖNTHET ARRÓL, HOGY B. KIADATÁSáT ÉS AZ AZT KÖVETŐ TÁRGYALÁST ÉRVÉNYESNEK TEKINTIK-E.

Ha az Európai Bíróság igazat ad a német férfi jogászainak, akkor B. szabadulhat, amint a kábítószeres ügyben kiszabott büntetését letöltötte.

Fotó: youtube Christian B.

A Madeleine McCann elrablásával gyanúsított német férfi ügyvédje, Friedrich Fulscher azt mondja: bár ügyfelének nincs rejtegetnivalója, soha nem fog együttműködni a hatóságokkal. Az ügyvéd álláspontja szerint a B. korábbi lakhelyének kertjében tartott kutatást is a közvélemény befolyásolására használják annak érdekében, hogy ne kerülhessen szabadlábra. Fulscher szerint, ha nem a közvélemény, és ezen keresztül a bíróság befolyásolása a cél, akkor is meglepő, hogy csak most kezdték rendőrök átkutatni Madeleine feltételezett elrablójának egykori kertjét. A hatóságok ugyanis évek óta tudtak arról, hogy B. korábban használta ezt a területet.

A világ leghíresebb eltűnt gyerekének ügye

Madeleine McCann eltűnése a 2000-es évek egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye volt, és máig rendszeresen témát ad az angol nyelvű bulvársajtónak, a Netflix nemrég sorozatot is csinált az ügyből. A háromgyerekes brit orvos házaspár legidősebb kislánya nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, ahol szüleivel és két évvel fiatalabb ikerpár testvéreivel nyaralt.

A szülők lefektették a gyerekeket, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni egy százhúsz méterre lévő étterembe. A gyerekeket óránként ellenőrizték, az apa, Gerry McCann kilenckor még mindent rendben talált. De amikor tízkor az anya, Kate McCann ment be az apartmanba, Madeleine már nem volt ott.

A nyomozók szerint az akkor harminc B. pont a Praia Da Luz üdülőhely környékén volt akkor, amikor a család is ott nyaralt. A kislány eltűnésének napján este 19:32 és 20:02 között volt egy telefonhívása is. A rendőrség kérte, hogy jelentkezzen az, aki akkor épp beszélt vele.

A kislány eltűnésének ügyét szinte példátlan nemzetközi figyelem kísérte. Az eleinte emberrablásra gyanakodó portugál rendőrség előbb egy, a városban lakó brit férfit gyanúsított meg, akiről viszont kiderült, hogy nincs köze az ügyhöz. 2007 szeptemberében váratlanul a szülőket nevezték meg gyilkosság gyanúsítottjaként. A házaspár által kezdettől inkompetensnek ítélt portugál rendőrség végül egy évvel később feloldotta a gyanúsítást, az ügy pedig a megoldatlan akták közé került.

2011-ben McCannék nyílt levélben fordultak David Cameron akkori brit miniszterelnökhöz, hogy rendeljen el felülvizsgálatot az ügyben, amibe már a portugál nyomozás során bevontak brit rendőröket. A BBC szerint a Scotland Yard több ezer oldal nyomozati anyag átfésülése után 600 olyan embert azonosított, akiknek érdemes utánamenniük, és 41 potenciális gyanúsított is volt köztük. A brit részről 2013-ban újraindult nyomozás azóta több mint 11 millió fontot (kb. 4,2 milliárd forintot) emésztett fel, Madeleine-t keresték Európa-szerte, de még ausztrál szál is volt.

A nyomozóknak már 2013-ban is volt egy olyan feltételezésük a sok között, hogy német vagy holland állampolgár lehet a tettes, ha Madeleine-t elrabolták. Abban az évben a német tévében kértek információt két németül beszélő férfiról, és a BBC szerint B. már ekkor a potenciálisan érintettek brit listáján is szerepelt, de akkor még nem figyeltek fel gyanúsítottként rá. A Daily Mail szerint viszont nem volt rajta a portugál nyomozók 2008-as listáján. Az eltűnés 10. évfordulóján, 2017-ben kiadott felhívásra viszont beérkezett olyan információ, ami miatt rá irányult a figyelem. Úgy tűnik, a német, a brit és a portugál rendőrség azóta nyomozott ezen a szálon, a férfi után az ügyben.

(Borítókép: Christopher Furlong/Getty Images)