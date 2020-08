200 fölé emelkedett a bejrúti robbanás áldozatainak száma

Hétfőre a kétszázat is meghaladta a múlt hét keddi bejrúti robbanásban elhunyt áldozatok száma, és még most is több tucat embert keresnek – írja a BBC a bejrúti kormányzóra, Marwan Abboudra hivatkozva.

A hatóságok szerint egy korábban elkobzott hajó vegyianyag-rakománya robbant fel, de a történtek pontos okait még nem sikerült tisztázni. Legkevesebben ötezren sérültek meg, és százezrek otthona vált lakhatatlanná, amikor felrobbant több mint 2700 tonna, évek óta a kikötőben tárolt ammónium-nitrát. A detonációt követően kiderült, hogy illetékesek éveken át rendszeresen figyelmeztették a hatóságokat, hogy a hatalmas mennyiségű ammónium-nitrát kikötői tárolása veszélyt jelent, de végül senki nem tett semmit, hogy a vegyszert elszállítsák a raktárból.

MÁR tizenkilenc EMBERT VETTEK ŐRIZETBE A ROBBANÁSSAL KAPCSOLATBAN.

A robbanás körülményeiről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A robbanás után pár nappal zavargások törtek ki a libanoni fővárosban, a tüntetők a kormány ellen tiltakoznak, és a biztonsági erőkkel is összecsaptak. A bejrúti zavargásokban egy rendőr is életét vesztette. A tüntetők az általuk hanyagnak, korruptnak és alkalmatlannak tartott politikai elit távozását követelik a kedden a kikötőben bekövetkezett hatalmas robbanás miatt. A zavargások vasárnap is folytatódtak, a rendőrök könnygázzal oszlatták őket, amikor lezártak egy utcát a parlament épülete mellett, írja a Republic World.

Hétfőn bejelentette lemondását a libanoni igazságügyi miniszter, Marie-Claude Nadzsm, majd röviddel után Gází Vazní pénzügyminiszter is. Nadzsm a hétfőn kiadott közleményében a bejrúti robbanással és az ezt követően kibontakozott, erőszakba torkolló megmozdulásokkal indokolta a döntést. Nadzsm a libanoni kormány harmadik minisztere, aki a robbanás miatt mond le: néhány nappal korábban hasonló bejelentést tett Manal Abdel-Szamád tájékoztatási miniszter, nem sokkal utána pedig Damianosz Kattar környezetvédelmi miniszter is, írja az MTI.

Hétfőre újabb tüntetéseket hívtak össze, az emberek Michel Aún elnök, a kormány és az általuk korruptnak és alkalmatlannak tartott politikai elit távozását követelik. Az AP hírügynökség közlése szerint elképzelhető, hogy a hétfői nap folyamán tartandó kabinetülésen az egész kormány bejelenti lemondását. A hét végén Haszan Diáb miniszterelnök már bejelentette, hogy előrehozott választások kiírását javasolja.