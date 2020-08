Az amerikaiak a járvány ellenére is átjárnak szexért Mexikóba

A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások ellenére is vannak, akik az Egyesült Államokból átjárnak Mexikóba, hogy szexuális szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

A CNN riportja az amerikai-mexikói határtól nem messze lévő Tijuana város piros lámpás negyedéről szól, több ott dolgozó mexikói szexmunkás is megszólalt a lapnak. Az Egyesült Államokban egyébként - néhány nevadai megyét leszámítva - illegális a prostitúció, vannak, akik ezért is járnak át Mexikóba, ahol törvényesen lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat.

A környéken nyolcezer szexmunkást regisztráltak a hatóságok, de valójában ennél többen lehetnek. Március végén egyébként a mexikói hatóságok bezáratták azokat a helyeket az országban, ahol nem létfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak, így a bordélyházakra is lakat került. Ennek ellenére a színfalak mögött még most is sokan űzik az ipart.

A CNN-nek megszólaló prostituáltak egy része továbbra is dolgozik, mert a - főként amerikai - kuncsaftoktól kapott pénzből etetik a gyerekeiket. Az Alejandra néven megszólaló nő például extra óvintézkedéseket vezetett be: a klienseinek kötelező megfürdeniük és kézfertőtlenítőt is kell használniuk, emellett a nő ebben az időszakban nem is hajlandó csókolózni velük, de persze ő is tudja, hogy ez kevés, hiszen szexről van szó, ami a fizikai érintkezés egyik legszorosabb formája.

Van, aki nem szorul rá, hogy ebben az időszakban is dolgozzon, mert néhány amerikai törzsvendége pénzt küld neki, így most abból tartja el magát. A CNN-nek egy épp ott tartózkodó, ötvenes évei végén járó amerikai férfi is megszólalt, ő nem érzi veszélyben magát.

A járvány intenzívebb időszakában az Index is foglalkozott a magyar szexmunkások helyzetével, a cikkünket itt érheti el.