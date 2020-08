Litván külügyminiszter: Tyihanovszkaja biztonságban van Litvániában

Szvetlana Tyihanovszkaja ellenzéki elnökjelölt Litvániában tartózkodik, és biztonságban van – írta Linas Linkevičius litván külügyminiszter a Twitteren kedden.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0