Gyanús helyen készült az elüldözött elnökjelölt feladásra felszólító videója

A második videóüzenete is megjelent Szvetlana Tyihanovszkajának azután, hogy az ellenzék 37 éves elnökjelöltje váratlanul elhagyta Belaruszt, és a szomszédos Litvániába ment. Az első videóban nehezen meghozott döntésről beszélt, és arról, hogy legfontosabbak a gyerekek. Egyértelműbb üzenetet azonban akkor még nem adott arra, mihez kezdjenek a tüntetők, akik országszerte tiltakoznak a választás vitatott eredménye ellen, amely szerint az országot 26 éve vezető Alekszandr Lukasenko hatodszorra is 80 százalék feletti eredménnyel nyert.

A második üzenet azonban eltér az elsőtől.

Másik felületen jelent meg, mint a korábbi,

lehozta az állami hírügynökség is,

feltűnően gépiesen, papírból olvassa a szöveget,

és más a háttér is.

„Belarusz tisztelt polgárai! Köszönöm, hogy részt vettek a választáson... köszönettel fordulok azokhoz, akik támogattak engem. Belaruszok! Józanságra és a törvény tiszteletére kérem önöket. Nem akarok vért és erőszakot. Kérem, ne vonuljanak ki az utcára, a terekre, ne szegüljenek szembe a rendőrséggel, ne sodorják magukat veszélybe. Vigyázzanak magukra és szeretteikre”

– mondta Tyihanovszkaja, akinek vélhetően a hatalom által megfogalmazott szövege fenyegetésnek is beillik. Valószínű ugyanis, hogy Tyihanovszkaja közvetlen nyomás alatt ült a kamerák elé.

A felvételen látható háttér ugyanis gyanúsan hasonlít a Központi Választási Bizottság egyik irodájára, ahonnan korábban a bizottság Lukasenko-párti vezetője is beszélt már. A Központi Választási Bizottság épülete volt az utolsó, ahová még Tyihanovszkaja a stábja tudtával ment. (Igaz, a háttér nem perdöntő, ám ha önszántából akarta volna megtenni felhívását, az vélhetően a korábban megjelent – de ezek szerint később készült – videóval azonos helyszínen, Litvániában készült volna el.)

A hasonlóságra a Telegramon hívták fel a figyelmet:

A dívány ugyan másmilyen, de van egy ilyen dívány is a Központi Választási Bizottság épületében:

A Központi Választási Bizottság épületébe lépve Tyihanovszkajának hosszú órákra nyoma veszett, a stáb attól tartott, hogy Tyihanovszkaját – férjéhez hasonlóan – letartóztatták. Ezután derült ki, hogy a 37 éves elnökjelöltet a belarusz hatóságok vitték a határig, vele együtt elengedték csapatának korábban őrizetbe vett egyik vezetőjét, Marija Morozt is. A stáb azonban közölte, ők továbbra is dolgoznak, bár a hatalom lényegében őket is túszként kezeli.