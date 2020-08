Hat újságírónak veszett nyoma Belaruszban

Napok óta nincs híre a lengyelországi központú, belarusz Belsat.eu hatfős stábjáról - írta a minszki hatalommal kritikus, száműzött újságírókból álló Belsat.

A stáb négy tagja az Alekszandr Lukasenko vitatott sokadik győzelmét hozó elnökválasztás napján induló tiltakozó tüntetések idején tűnt el, azóta a rendőrség a stáb két további tagját is ismeretlen helyre vitte.

A stáb autója egy rendőrőrs előtt áll. Egyikőjükről kedd délután mégis értestést adott a rendőrség, de a fővárosban és Vityebszkben rendőrök által elvitt többi újságíróról továbbra sincs hír.

Az országot 26 éve irányító Lukasenko hivatalosan hatodszor is 80 százalék feletti eredménnyel nyert. Az ellenzék fő jelöltje nem ismerte el az eredményt és saját felmérésekre hivatkozva bejelentette győzelmét. A példátlanuk nagy tüntetéseken azonban nem jelent meg, attól tartva, hogy őrizetbe venné a rendőrség. Hétfőn azonban így is eltűnt, amikor a Központi Választási Bizottság épületébe ment. A stáb órákig nem tudta, mi történt Szvetlana Tyihanovszkajával, akiről később kiderült, hogy Litvániába ment. A 37 éves elnökjelölt előbb egy videót tett közzé, amelyben magát gyenge nőnek nevezve elismerte, hogy kénytelen volt eljönni - utalt rá, hogy gyermekei életét is féltette.

Nem sokkal később nyilvánosságra került egy másik videóüzenet, amelyben Tyihanovszkaja természetellenes gépiességgel olvas fel egy szöveget, arra kérve támogatóit, hogy ne szegüljenek szembe a rendőrséggel. A gyanús felvételt Tyihanovszkaja feltehetően nyomás alatt vállalta, feltehetően még a Központi Választási Bizottság épületében, ahonnan a belarusz hatóságok egyenesen a litván határra vitték.

Közben a választási csalásokról is kiszivárgott egy felvétel, amelyen egy vityebszki kerületi vezető arról győzködi a tanárokból álló helyi választási bizottságot, hogy Lukasenko javára változtassák meg az egyébként Tyihanovszkaja győzelmét hozó eredményeket rögzítő jegyzőkönyvet.