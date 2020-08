Koronavírus: Ausztriában többhetes rekordon az új fertőzöttek száma

Ausztriában többhetes rekordon a napi új fertőzöttek száma.

Horvátországban a számuk újra meghaladta a százat.

Szlovéniában az elmúlt 24 órában a legtöbb megbetegedést regisztrálták ebben a hónapban.

Ukrajnában megint rekordközeli új fertőzöttet azonosítottak.

Koronavírus-körkép a környező országokból, az MTI beszámolói nyomán.

Ausztria

Egy nap alatt 194-en fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában. Április közepe óta nem volt ilyen magas ez a szám az osztrák egészségügyi minisztérium szerdai jelentése szerint. A legtöbb új esetet Bécsben (91), Felső-Ausztriában (31), Tirolban (28) és Alsó-Ausztriában (21) diagnosztizálták.

Az országban eddig 22 439 ember koronavírustesztje lett pozitív, közülük 724-en haltak bele a fertőzés okozta betegség szövődményeibe, míg 20 268-an már meggyógyultak. Jelenleg 1447 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 118-an szorulnak kórházi kezelésre.

Augusztusban az új fertőzöttek csaknem fele (47,7 százalék) családtagoktól, illetve a közös háztartásban élőktől kapta el a koronavírust, míg több mint egyötöde (20,6 százalék) a munkahelyén fertőződött meg. Majdnem egytizedük (8,7 százalék) a külföldön töltött nyaralás során kapta el a vírust.

Salzburg tartományban nemrég egy család 23 tagja fertőződött meg egy törökországi esküvőn, az eset miatt ötvenen kerültek karanténba. Innsbruckban a szomáliai kulturális közösségben alakult ki fertőzési gócpont, 12-en kapták el a koronavírust. A város vezetése többnyelvű felhívást tett közzé, eszerint azok jelentkezését várják, akik a közelmúltban részt vettek a szomáliai közösség rendezvényein.

Horvátország

Horvátországban ismét meghaladta a százat a napi új fertőzöttek száma – derült ki a válságstábok szerdai sajtótájékoztatóján.

A testület jelentése szerint kedden 130-cal nőtt, és elérte az 5870-et az eddig megfertőzöttek száma. Hétfőn még 91 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történt új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 160 maradt. Utoljára július 22-én emelkedett száz fölé a napi új fertőzöttek száma, a legtöbb új esetet, 140-et pedig július 10-én regisztrálták az országban. A betegek közül 117-en vannak kórházban, közülük nyolcan lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 686.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója elmondta: a legtöbb fertőzött a fiatal korosztályból került ki. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a Pag szigeti Zrcen, Vodicen és Makarskában, új eseteket regisztráltak ugyanakkor Vir szigetén is.

Több ország, köztük Ausztria, Olaszország, Csehország és Szlovénia is jelezte Zágrábnak, hogy több fiatal tért vissza úgy horvátországi nyaralásáról, hogy megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal.

Capak kiemelte: kedden új ajánlásokat fogalmaztak meg az éjszakai szórakozóhelyek felé, miszerint zárt térben nem rendezhetnek bulikat. Hozzátette: a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni. A turisták száma Horvátországban augusztusban megközelítette az egymilliót, ami a tavalyi hasonló időszakban mért forgalom 90 százalékát tette ki.

Szlovénia

Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 31-gyel 2303-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ebben a hónapban ez a legmagasabb napi esetszám. Új halálesetet nem regisztráltak az országban, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 23-an vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 188 fő.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

Ukrajna

Megint felszökött a koronavírusos fertőzöttek napi növekménye Ukrajnában, szerdára ismét csaknem másfél ezer új beteget regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma velük együtt már meghaladta a 84,5 ezret – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.

Az elmúlt napon az igazolt fertőzöttek száma 1433 új esettel 84 548-ra, a halálos áldozatoké pedig 19-cel 1970-re nőtt. Eddig 45 686-an gyógyultak meg, közülük előző nap 752-en. Jelenleg 36 892 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 662-vel nőtt. A járvány kitörése óta az újonnan azonosított betegek számában az eddigi legmagasabb napi növekményt, 1489-et múlt pénteken jegyezték fel.

Előző nap a legtöbb új beteget, 182-t ezúttal a fővárosból, Kijevből jelentették, de új haláleset nem történt. A második legtöbbet, 166-ot és egy halottat az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből, a harmadik legmagasabb számú új beteget, 139-et, továbbá négy halálos áldozatot pedig a keleti országrészben lévő Harkiv megyéből jelentették.

Lviv megyében az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 11 300-at, a halottaké pedig 310-re nőtt. Az ország második lefertőzöttebb területének számító fővárosban 9869 beteget és 147 halálesetet regisztráltak. Kárpátalján az azonosított fertőzöttek száma 5946-ra, a halottaké három újabb áldozattal 226-ra emelkedett, miközben eddig 2563-an győzték le a kórt.

A kormány szerdán Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter kérésére egyszerűsített a kritériumokon, amelyek alapján az ukrajnai településeket, illetve régiókat különböző színes – zöld, sárga, narancs és vörös – zónákba sorolják a helyi járványhelyzet szerint. Az eddigi négy kritériumból kettőt összevontak, és így három maradt. Továbbra is a kórházi ágyak leterheltségét és az elvégzett tesztek számát veszik számításba, a harmadik mutató pedig a százezer lakosra jutó új betegek száma lesz. Denisz Smihal miniszterelnök szerint ez így érthetőbb a lakosság számára.

Ahhoz, hogy egy település vagy régió zöld zónába kerüljön, nem haladhatja meg a 40-et az elmúlt két hét hétben százezer lakosra jutó újonnan azonosított betegek száma – tette hozzá. Az elvégzett teszteknek szintén százezer lakosra legalább 24-nek kell lennie a megelőző egy hétben. Ha a kórházi ágyak leterheltsége a megelőző öt napban meghaladja az 50 százalékot, narancs, ha a 70 százalékot, akkor vörös besorolásba kerül az adott település, régió.

Sztepanov napi tájékoztatóján elmondta, hogy előző nap 288 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani az országban. Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 65 kapta el a vírust, közülük már 9400-an fertőződtek meg a járvány kitörése óta. Előző nap 38 487 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 19 380 PCR-tesztet és 18 107 antitestszűrést.

(Borítókép: Koronavírus teszt Ausztriában. Fotó: Werner Kerschbaummayr / AFP)