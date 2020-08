A bejrúti robbanás miatt a koronavírus is elszabadulhat Libanonban

Kedden Libanon bejelentette, hogy egyetlen nap alatt több mint 300 új Covid-19-fertőzöttet regisztráltak (ez rekordmagas adat), és heten haltak meg koronavírusban – írja a Reuters. Az ország egészségügyi rendszerére most sokszoros nyomás nehezedik, ugyanis a bejrúti robbanás miatt is túlterheltek a kórházak.

Az augusztus 4-i robbanásnak legalább 171 halálos áldozata van, a sebesültek száma a hatezret is elérheti, miközben több mint 300 ezer ember maradt fedél nélkül a robbanásban megsérült és elpusztított épületek miatt. A detonációban több fővárosi kórház épülete megsérült, a kórházi személyzet tagjai között is vannak áldozatok és sebesültek, ami tovább súlyosbítja a libanoni egészségügy amúgy is nehéz helyzetét.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodájának hétfőn jelentést adott ki, amelyből többek között kiderült, hogy:

legalább 15 egészségügyi intézmény szerkezetében keletkeztek súlyos vagy részleges károk, ezek között van a három fő kórház is;

a Bejrútban található 55 elsődleges egészségügyi intézmény kevesebb mint fele képes jelenleg arra, hogy teljes kapacitással üzemeljen;

a Bejrútban kialakult vészhelyzet miatt sok, a koronavírus megfékezése miatt bevezetett óvintézkedésen enyhíteni kellett, emiatt az elkövetkező hetekben gyorsabban terjedhet a koronavírus-fertőzés, és tovább nőhet a kórházak leterheltsége.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Tarik Jarasevic az ENSZ Genfben tartott keddi eligazításán azt mondta: a robbanásban megsérült kórházakból nem lehet áthelyezni betegeket más intézményekbe, mert a koronavírus miatt most túl nagy a fertőzésveszély.

Ahogy korábban az Index is megírta, libanoni biztonsági tisztségviselők már júliusban figyelmeztették Michel Aun elnököt és Hasszán Diáb kormányfőt arról, hogy 2750 tonna ammónium-nitrátot tárolnak a bejrúti kikötő egyik raktárában, ami biztonsági kockázatot jelent, és berobbanása romba döntheti a fővárost – írta a Reuters hírügynökség biztonsági forrásokra és dokumentumokra hivatkozva kedden. Az MTI beszámolója szerint két héttel később bekövetkezett a katasztrófa, és berobbant az ammónium-nitrát. A robbanás letarolta a kikötőt és környékét. A szerencsétlenségben mintegy hatezren sérültek meg, és ugyanennyi épület dőlt romba a libanoni főváros önkormányzata szerint.