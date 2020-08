Új-Zélandon megint karanténnal küzdenek a járvány ellen

Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern bejelentette, hogy 12 nappal meghosszabbítják az Auckland városában szerdán elrendelte karantént. A rendelkezés értelmében az 1,6 milliós nagyvárosban zárva maradnak a mozik, a közintézmények, a múzeumok, az éttermek és a játszóterek, aki csak tud, kénytelen otthonról dolgozni, és a gyerekeket is arra buzdítják, hogy online oktatásban vegyenek részt. A kijárási korlátozást eredetileg három napos időszakra vezették be, de a miniszterelnök szerint szükség van a hosszabbításra, hogy

az új fertőzési gócot azonosítsák, izolálják, és Auckland biztonságosan visszatérhessen a 2-es riasztási szintű [vagyis enyhébb] korlátozásokhoz.

Ardern szerint továbbra is vizsgálják a fertőzés eredetét, de egyelőre nem jutottak egyértelmű végkövetkeztetésre.

Új-Zéland hosszú ideig a pandémia elleni védekezés sikertörténetének, mintaországnak látszott, ahol olyan sikeresen küzdötték le a járványt, hogy 102 napig egyhuzamban nem találtak új "közösségen belüli", vagyis nem külföldi eredetű megfertőződést. Arról, hogy ez a siker milyen sajátos adottságoknak volt köszönhető, és hogyan tudta Új-Zéland gyakorlatilag teljesen kiirtani a vírust, részletesen ebben a cikkben írtunk:

Noha az ország szinte teljesen elzárta magát a külvilágtól, augusztus 11-én hideg zuhanyként érkezett a bejelentés: Aucklandben négy új koronavírusos beteget találtak, akik látszólag nem álltak kapcsolatban külföldről érkezett, vagy külföldről hazautazott emberekkel. Új-Zélandon korábban is szűrtek ki a határon koronavírusos fertőzötteket, de ezeket azonnal karanténba helyezték, az új fertőzöttek – ugyanazon család tagjai – azonban szabadon mozogtak a városban és több emberrel érintkezhettek. A felfedezés hatására a parlament tervezett feloszlatását is elhalasztották, és a szeptemberi választások is csúszhatnak.

Az új fertőzöttek kontaktjainak felkutatása során a góc mostanra 29 fertőzöttre nőtt, 38-an pedig hatósági karanténba kerültek. Azt is sikerült megállapítani, hogy nem az első négy beteggel kezdődött újra a járvány, mert július 31-én megbetegedett egy bolti eladó Auckland Mount Wellington nevű városrészében. A miniszterelnök szerint tudomásul kell venni, hogy a fertőzés kiterjedtsége egyelőre nőni fog, mielőtt csökkenni kezdene, de "tengerentúli és saját tapasztalataink alapján tudjuk, hogy lehetséges egy járványos gócot elszigetelni anélkül, hogy az eredetét pontosan megállapítanánk".

Új-Zéland nagyon súlyos gazdasági árat fizetett a koronavírus elleni kemény fellépésért, közel tíz éve óta először a gazdaság recesszióba került, a turizmus gyakorlatilag teljesen megszűnt, a munkanélküliség becslések szerint a 8 százalékot is meghaladhatja. A leginkább borúlátó elemzők az év végére 17%-os visszaesést jósoltak – még a mostani újabb kitörés előtt.