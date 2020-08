Tényleg Abu-Dzabiban van a korrupciógyanúba került korábbi spanyol király

Hivatalosan megerősítették Madridban hétfőn azt a korábban is tényként kezelt értesülést, hogy János Károly korábbi spanyol uralkodó az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartózkodik – írja az MTI.

A királyi ház közlése szerint a volt uralkodó augusztus 3-án érkezett oda, és azóta is ott tartózkodik. János Károly két hete jelentette be, hogy Spanyolországon kívül akar letelepedni, mert ezt kívánja az ország érdeke, és egyben a fia államfői tevékenységét is meg akarja könnyíteni. A királyi udvar hivatalosan sokáig azt állította, hogy nem tudja, hol van János Károly, sem ügyvédje, sem a madridi kormány nem nyilatkozott arról, hogy hol lehet az egykori államfő – dacára annak, hogy hamar felröppentek az Abu-Dzabiról szóló, egészen konkrét pletykák.

A királyi ház hétfői közleménye szerint eddig azért nem jelentették be, hogy hol tartózkodik a lemondott uralkodó, mert rá akarták hagyni a döntést, hogy ezt mikor teszi meg. Ezzel állítólag egyetértett a spanyol kormány is. Sajtóhírek szerint egyébként a 82 éves volt uralkodó külföldre távozásáról a spanyol kormány és a királyi család közösen határozott.

A döntés előzménye, hogy az uralkodót meggyanúsították azzal, hogy 100 millió eurót kapott a szaúdi királytól jutalékként azért, mert az ő közvetítésével nyerte el egy spanyol konzorcium a Medinát és Mekkát összekötő nagysebességű vasútvonal építésének második fázisát Szaúd-Arábiában. A pénzt állítólag titokban Svájcban helyezte el, így az ügyben Spanyolországban és Svájcban is vizsgálat folyik.

A spanyol legfelsőbb bíróság júniusban jelentette be, hogy előzetes vizsgálatot indít, amely a volt uralkodót is érinti egy szaúdi vasútépítési ügyben, miután a svájci La Tribune de Geneve című lap arról írt, hogy I. János király még uralkodóként 100 millió eurót kapott a szaúdi királytól. János Károly augusztus elején jelentette be, hogy elhagyja Spanyolországot, de azt akkor nem árulta el, hogy hova utazik. Távozása után Carmen Calvo spanyol miniszterelnök-helyettes azt bizonygatta, hogy a volt király nem az igazságszolgáltatás elől menekült.