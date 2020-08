Tovább romlott a járványhelyzet Horvátországban

Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, jelentette be az országban működő válságstáb. A friss adatok rendkívül kedvezőtlenek: 219 új esetet regisztráltak, az aktív fertőzések száma elérte az 1520 főt, és két beteg meghalt.

Az adatok azt is jelentik, hogy Horvátországban most már egyértelműen rosszabb a helyzet, mint a tavaszi első hullám idején.

Akkoriban az egy napra jutó új esetek száma a legrosszabb napon, április 1-jén is csak 96 fő volt, az aktív esetek száma pedig 1258 fővel tetőzött április 14-én. A válságstáb közlése szerint a legtöbb eset Zágrábban és Split-Dalmácia megyében fordul elő, és a fővárosban az új fertőzöttek többnyire olyan fiatalok, akik a tengerparti nyaralásról tértek vissza. Mivel a betegek többsége fiatal, viszonylag kevesen vannak kórházban (120 fő), a többségnél enyhe tünetek tapasztalhatók.

A horvát tengerparton jelenleg 7-800 ezer külföldi turista tartózkodik, köztük sok magyar. Szlovéniában Jelko Kacin kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette: Horvátországban a fertőzöttek száma valószínűleg eléri a negyvenet százezer főre vetítve, a szlovén kritériumok szerint az országot ezért vörös listára kell helyezni, ami annyit jelent, hogy kötelező karantént rendelnek el az onnan érkezők számára. Horvátország eddig sárga listán volt, vagyis nem ajánlották az odautazást, ennek ellenére sokan mentek le a tengerpartra, a legújabb behurcolt fertőzések fele a szlovén népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik.

A drasztikusan romló horvát adatok Magyarország számára is aggasztóak. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ma Kormányinfón jelentette be, hogy senki ne menjen nyaralni külföldre szeptember 1-től, és hogy a kabinet a jövő hét új, szigorúbb szabályokat vezet be a külföldi utazásokra. Mint mondta, tekintettel lesznek az országok fertőzöttségi szintjére és arra, hogy sokféle okokból lehet szükséges külföldre utazni, például üzleti célból, ezért egy komplex szabályozást fognak kialakítani.