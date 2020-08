Lemondott a lengyel külügyminiszter

Távozik a lengyel külügyminiszteri posztról Jacek Czaputowicz, jelentette be csütörtökön a lengyel külügyi szóvivő az MTI szerint. Lemondását már be is nyújtotta a miniszterelnöknek.

Czaputowicz már korábban jelezte, hogy a júliusi elnökválasztás utáni időszak alkalmas lesz arra, hogy a lengyel diplomácia élén váltás történjék. Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság elnöke, Jaroslaw Kaczynski korábbi bejelentése szerint szeptemberben vagy legkésőbb október elején terveznek mélyrehatóbb kormányátalakítást.

A külügyi tárcát 2018 óta irányító Czaputowicz kifejezte meggyőződését, hogy utódja folytatja majd a jelenlegi politikát, és "hozzájárul Lengyelország nemzetközi pozíciójának megerősítéséhez".

Korábbi sajtóértesülések Krzysztof Szczerski minisztert, a lengyel államfő jelenlegi kabinetfőnökét és külügyi államtitkárát, illetve Pawel Jablonskit, a hét elején Magyarországra látogató külügyminszter-helyettest említették Czaputowicz utódjaként. Szczerski egyelőre cáfolta, hogy munkahelyváltást tervezne.

Kedden Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter jelentette be lemondását. Képviselő marad a Jog és Igazságosság (PiS) soraiban, de visszatér az eredeti foglalkozásához, az orvosi küldetéshez.

Szumowski arról beszélt, hogy távozásáról már korábban egyeztetett Andrzej Duda államfővel, Mateusz Morawiecki kormányfővel, és a PiS elnökével. Eredeti tervei szerint már idén februárban lemondott volna, a kezdődő koronavírus-járvány miatt az év elején viszont módosított tervein.

(Borítókép: Jacek Czaputowicz. Fotó: Thomas Koehler / Getty Images)