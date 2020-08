Nem kapok levegőt – kiabálta Kadir a német rendőröknek

Németországban is vita tört ki a rendőri erőszakról, miután több olyan videó is megjelent az elmúlt napokban, amelyen a rendőrök fellépése nem minden esetben tűnik jogszerűnek. Az esetek feltárása azért is tanulságos, mert a közösségi médiában általában csak a rendőrök erőszakosnak látszó beavatkozása látható, az előzmények tisztázása után azonban némelyik ügy egészen más megvilágításba kerül. Van azonban olyan ügy is, ami teljesen védhetetlen: több rendőr ütlegel és rugdosnak egy földön fekvő embert.

Ebben a cikkben rendőrségi intézkedések közben történt, valódi erőszakos jelenetek láthatók. Amennyiben ezek sértik az érzékenységét, ne kattintson a videókra.

Az egyik németországi eset valamennyire szimbolikusnak is tekinthető. A mobillal készült felvételen az látható, ahogy Hamburgban először négy, aztán már nyolc rendőr próbál megfékezni egy 15 éves fiút, aki történetesen pont egy olyan fal előtt áll, amelyre az Egyesült Államokban rendőri túlkapás következtében meghalt George Floyd elhíresült mondata van felfestve: "Kérem, nem kapok levegőt!" (Please, I can't breathe!)

Nyolcan egy ellen

A videó közösségi médiában elterjedt rövid változatán csak annyi látszott, hogy az erős testfelépítésű fiút négy rendőr rángatja, és megpróbálja földre teperni, a fiú pedig hevesen ellenáll a rendőri intézkedésnek. Aztán erősítés érkezik, újabb rendőrök rendőr szállnak be a dulakodásba. Az egyik rendőr fejbe üti a fiatalt, majd lefújják paprikaspray-vel. Többször elhangzik a felszólítás, hogy a "földre, földre", majd a földre fektetik és megbilincselik.

A hamburgi rendőrség közlése szerint az eset előtt a rendőrök hosszasan, legalább fél órán át beszéltek a fiatallal. Igazoltatni akarták, ő azonban nem volt hajlandó átadni iratait, megmondani a nevét, ezután pedig ellenállt a rendőri intézkedésnek. Az már csak a felvétel hosszabb verziójából derült ki, hogy a 15 éves fiatal újra és újra megpróbálta ellökni az őt igazoltatni akaró rendőröket, akik emiatt hívtak erősítést (más kérdés, miért nem tud 4 rendőr szakszerűen ártalmatlanítani egy embert). Később a fiú maga is elismerte a Bildnek, hogy provokálta a rendőröket.

A 15 éves, Kadir nevű fiú több alkalommal is szabálytalanul közlekedett a járdán az elektromos rollerével. Ezért akarta igazoltatni egy rendőr, de a fiú nem engedelmeskedett.

A videón az is hallható, ahogy a már földön fekvő fiatal azt ismételgeti, "nem kapok levegőt, nem kapok levegőt". Amikor emiatt az egyik járókelő rászól a rendőrökre, egyikük előveszi a gumibotot. Mint utóbb kiderült, a fiúnak asztmája volt, azért nem kapott levegőt. A rendőrség később azt közölte: az intézkedés során külön ügyeltek arra, hogy a földre fektetett fiatal kapjon levegőt.

A videón is hallható, ahogy az egyik járókelő értetlenkedik a rendőrök eljárásán. "Nem csinált semmit" - kiáltja oda nekik, majd megjegyzi, bármit is csinált ez az ember, nem lehet így bánni vele. Hasonló vélemények jelentek meg a közösségi médiában is. A menekülteket segítő Seebrücke nevű szervezet szerint például a hamburgi eset csak egy a sok közül, amelyet a hamburgi rendőrségi a színesbőrű emberek ellen elkövetett.

A nagy befolyással rendelkező, és néha igencsak éles hangot megütő német rendőrszakszervezet ezzel szemben azt közölte: ők nem látnak rendőri erőszakot ezen a videón. A szakszervezet ehelyett a rendőri erőszakról szóló társadalmi vitában olyan tendenciákat vél felfedezni, amelyek a jogállam gyengítéséhez vezetnek. Megjegyezték azt is, hogy bizonyos szervezetek bármi áron képesek rendőri erőszakot és a rendőrség soraiban uralkodó rasszizmust kiáltani. Mindez válasz volt Saskia Esken szociáldemokrata Bundestag-képviselő kijelentésére, aki júniusban a német rendvédelmi szervek körében uralkodó látens rasszizmust emlegette. Higgadtabb hangot ütött meg a szintén szociáldemokrata Andy Grote hamburgi szenátor. Szerinte csak az eset összes körülményének tisztázása után lehet véleményt mondani a videón látottakról, de senkinek nem szabad kivonnia magát egy jogszerű rendőri intézkedés alól.

A hamburgi rendőrség közlése szerint a videó épp azt mutatja, hogy a rendőrök egyszerű testi kényszerrel próbálták lebírni a fiatal ellenállását. Közleményük szerint ez nem volt egyszerű a 1,85 méter magas, erős testfelépítésű fiúval, aki egy sportegyesületben boxol, és mellesleg már ismert volt a rendőrség előtt, ugyanis korábban két alkalommal támadt rá az iskolában a tanárára.

Vedd le róla a térded, testvér!

Düsseldorfban éppen vizsgálat folyik egy rendőri intézkedés miatt, amely a körülményei miatt igencsak hasonlít az egész világot megrázó George Floyd-ügyre. Szerencsére itt nem halt meg senki. A düsseldorfi videón az látható, ahogy két rendőr a földre fektetve tart egy 15 éves fiatalt, és egyikük a fiú nyakára és fejére térdel. Jól hallható az egyik járókelők hangja, aki rászól az intézkedő rendőrre, hogy "vedd le róla a térded, testvér".

Az eredeti videón az is hallható, ahogy egy idősebb rendőr egy fiatalabb kollégájának magyarázza, mit csinál éppen. A német sajtó kiderítette: a fiatalabb rendőrnek még éppen zajlott a kiképzése, ez a rangjelzésén is látszik. Thomas Feltes bochumi kriminológus ezzel kapcsolatban azt mondta: óriási botránynak tartaná, ha kiderülne, hogy a rendőrök kiképzési céllal tették azt, amit tettek. Az ilyen eljárás szerinte súlyosan sértené az emberi méltóságot, és az üggyel az Európa Tanács kínzás elleni bizottságának kellene foglalkoznia.

A videón látottakról Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormányfője is azt mondta: sokkolta a látvány, és az eset minden körülményét fel kell deríteni. Erre apellált Michael Mertens, a német rendőrszakszervezet tartományi szervezetének vezetője is, aki szerint az a fontos, hogy a teljes tényállást tisztázzák. Ne csak azt a 15 másodpercet nézzék, ami a videón látható, hanem derüljön ki, mi történt azelőtt és azután.

A rendőröket szombat este tíz randalírozó fiatal miatt hívták ki a düsseldorfi gyorsbüféhez. A földre fektetett 15 éves fiatal eredetileg nem volt köztük, a rendőség magyarázata szerint ő később csatlakozott az eseményekhez, amikor rátámadt egy rendőrre. A fiút a földre fektették, megbilincselték, és egy rendőrségi autóval elszállították. Az egész intézkedés 2-3 percig tartott.

Christoph Arnold, a düsseldorfi rendőrség jogi képviselője azt mondta: a rendőri intézkedés pontosan úgy zajlott le, ahogy azt a kiképzésen oktatják. Az ügyvéd szerint a videón egy példásan végrehajtott intézkedés látható. Az ügyvéd magyarázata szerint mivel az eljárás alá vont fiatal egyik karja a teste alatt még szabadon volt, indokolt volt a nyakra térdelés. Az ilyen esetek ugyanis veszélyesek lehetnek a rendőrök számára, mivel a földön fekvő ember még a szabadon maradt karjával felnyomhatja magát, vagy adott esetben előveheti a nála lévő fegyvert.

Michael Mertens, az Észak-Rajna-Vesztfáliai rendőrszakszervezet vezetője mindezt azzal egészítette ki, hogy a rendőrakadémiákon tanítják a földön fekvő emberek térdepléssel való leszorítását. Mertens szerint erre nemcsak azért van szükség, hogy az eljárás alá vont személy ne tudjon tovább tiltakozni, hanem azért is, hogy ne tudjon harapni, köpni vagy magának sérülést okozni például azzal, hogy a betonba veri a fejét. A szabályos eljárás az, hogy a térdnek a fejen kell lenni, tilos a nyakat vagy a nyak környékét lábbal lenyomni.

Ebben a cikkünkben azt jártuk körül, hogy a magyar rendőrségi törvény is lehetővé teszi az elfogott emberre térdeplést. A magyar rendőrség elfogóemberei azonban inkább a hátra vagy a lapocka alá térdelnek néhány másodpercig (nem percekig!). Ezt azért csinálják, mert az illető ilyenkor rövid időre nem kap levegőt, nem lesz ereje ellenállni, azaz meg lehet bilincselni.

Körbeállták, rugdosták

Frankfurtban is vizsgálat folyik, miután egy nyilvánosságra került videón az ottani rendőrök egy hangosan jajgató, földön fekvő embert rugdosnak. A rendőrök egy Szíriából származó férfi ellen intézkedtek, aki sértegette, fenyegette és leköpdöste őket. A videón az látszik, hogy a már földön, oldalán fekvő embert több rendőr veszi körül. A körben álló rendőrök próbálják visszatartani a közelítő ismerősöket, rokonokat, akiknek folyamatosan azt kiabálják, hogy "vissza", "hátra".

Látható, ahogy a földön fekvő embert egy rendőr többször megüti, aztán a térdével kétszer nagy erővel a hátába, gerincébe rúg. Egy másik rendőr ezután újra megrúgja a földön fekvő embert, mire odamegy egy másik rendőr, rászól, és odébb lökdösi, hogy hagyja abba. A megbilincselt férfit ezután felállítják és elvezetik. Egy másik videófelvételen az látható, hogy egy rendőr a már rendőrségi járműbe ültetett férfi felé rúg, de azt nem tudni, hogy eltalálja-e.

A frankfurti rendőrség komolyan vette a videón látottakat, és vizsgálatot indított. A rendőrség szóvivője szerdán azt közölte: a jó minőségű felvétel alapján megállapítható, hogy három rendőr biztosan megsértette a szolgálati szabályzatot. Mindhármuk szolgálati viszonyát felfüggesztették a történtek teljes tisztázásáig.

Megzavarták a rendőri intézkedést

Több más ügyet is vizsgálnak Németországban. Egy Hannoverben készült videón az látszik, ahogy a pályaudvaron kitört verekedésnél egy rendőr arcon üt egy nőt.

Itt is érdemes megvizsgálni a körülményeket. A német sajtó szerint vasárnap akkor tört ki a verekedés, amikor a rendőrök őrizetbe akartak venni egy 31 éves, török származású zsebtolvajt a pályaudvaron.

A rendőrség közlése szerint azonban az őrizetbe vételt egy háromfős társaság zavarta meg. A rendőrök megpróbálták lefogni a 15, a 16 és a 19 éves fiatalt, akik keményen ellenálltak. A dulakodás közben a 16 és a 19 éves fiatalnak sikerült kiszabadítani a rendőrök fogságából a zsebtolvajt, és a 15 éves fiú is olajra lépett.

A videón az ezután következő események láthatók. Egy fiatal nő is belekeveredik a dulakodásba, akiről nem tudni, hogy ismerős-e vagy csak járókelő. Odalép az egyik fiatallal birkózó rendőr mellé, mire a rendőr társa - feltehetően egy újabb szabadítási kísérlettől tartva - ellöki, arcon üti a nőt. Annak megállapítására, hogy ez mennyire volt szakszerű és jogszerű, zajlik a vizsgálat.

Az események a járókelőket is megzavarták, többen nem értették, mi történik, és a rendőröket és a biztonsági őröket szidták hangosan. A dulakodás miatt végül olyan sok ember gyűlt össze, hogy a rendőrségnek közel kétszáz embert kellett hivatalosan felszólítania a távozásra.

A 16 éves iráni és a 19 éves török fiatal ellen hivatalos személy elleni erőszak, becsületsértés és fogolyszöktetés miatt indult eljárás. A 16 éves fiú ellen a nála talált ólmos bot (vipera) és rugóskés miatt is eljárás indult. A pályaudvarról elszökött 15 éves társuk az eset után egy buszon leköpött egy 68 éves utast, aki rászólt, hogy vegye fel a maszkot. A fiú másnap egy 18 éves társával késsel fenyegetett meg valakit, ami után nem sokkal elfogták a rendőrök. A fiút feltűnően agresszív viselkedése miatt drogtesztre is elküldték, ennek eredménye még nincs meg.

Mi van, ha egy biciklis nem hajlandó igazolni magát?

Az Egyesült Államokban május 27-én zavargások robbantak ki, miután egy rendőri túlkapás miatt két nappal korábban meghalt George Floyd. A büntetett előéletű George Floyddal szemben azért intézkedtek a rendőrök, mert korábban hamis 20 dollárossal próbált meg fizetni egy csomag cigarettáért egy zöldségesüzletben. A rendőrségi jelentés szerint a férfit azért fektették a földre, mert módosult tudatállapotban vezetett, és ellenszegült a rendőri intézkedésnek. Az egyik járókelő által készített videón az látszott, hogy a 46 éves fekete férfi nyakán hosszú percekig térdel egy rendőr, figyelmen kívül hagyva segélykéréseit. A rendőri vizsgálat ellenére úgy tűnik, az amerikai férfi halálát a nyakára és hátára térdelő rendőrök okozták. A Fehér Háznál könnygázzal és lovas rendőrökkel mentek a tüntetőknek, Donald Trumpot is egy bunkerbe kellett menekíteni. A rasszizmus ellen sok ismert ember emelte fel a szavát, amit George Clooney egyenesen Amerika legnagyobb járványának nevezett.

Nemrég Magyarországon is történt olyan eset, amin egy videorészlet alapján arra lehetett következtetni, hogy a magyar rendőrök indokolatlanul erőszakosan lépnek fel egy nővel szemben. Idén májusban egy kerékpáros budapesti nő a Bartók Béla úton áthajtott a piroson. A rendőrök igazoltatni akarták, de a nő erre nem volt hajlandó. Amikor ismét felszólították, hogy igazolja magát, a nő hamis adatokat mondott be.

A vádirat szerint a nő ezután engedély nélkül tovább akart hajtani, de az egyik rendőr a bicikli kormányánál fogva visszatartotta. A nő ekkor meg akarta ütni a rendőrt. Az intézkedésnek és az előállításnak folyamatosan ellenálló nőt ezután megbilincselték, de a nő combon rúgta a rendőrt. Az esetről járókelők készítettek videót. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közleménye szerint a hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetésével meggyanúsított nő részben elismerte a bűncselekményt, amely egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádiratban az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság tárgyalás megtartása nélkül, az iratok tartalma alapján felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

Borítókép: Illusztráció! AFP Fotós: Hauke-Christian Dittrich