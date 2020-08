Orángutánozásra futotta az orosz RT vezetőjének elemzőkészsége Belaruszról

A Belarusz helyzet elemzésének legprimitívebb formáját sikerült előadnia az Oroszországot a külvilágnak orosz, spanyol, arab nyelven megmutatni kívánó állami RT (korábban Russia Today) vezetőjének.

A csatornát 2005-ös megalakulása óta irányító Margarita Szimonjan - aki megbízatását alig 25 évesen kapta - nem tette túl magasra a lécet a 60 minut című műsorban elsőként megszólaló vendégként:

Érthetetlen, hogy a nyugat miért mindig a lehető legfreakebb figurát válaszja. Ha Grúzia, akkor Szaakasvili, ha Ukrajna, akkor Juscsenko, ha Belarusz, akkor Tyihanovszkaja...nemrég a Telegram üzenetküldőn írták, hogy megmérték az IQ-ját és 82 lett az eredmény. 82 az nem sokkal több, mint egy orángutáné. Aztán vannak még ott mindenféle pszichológiai problémák, a videóin is látszik”

- mondta Szimonjan a belarusz ellenzék legfőbb elnökjelöltjéről, aki egyébként az egyik videóját még Minszkben, a Központi Választási Bizottság épületében, nyomás alatt készítette - megadásra kérve a tüntetőket. Ezután a belarusz titkosszolgálat Litvániáig szállította őt. Tyihanovszkaját nem volt nehéz sarokba szorítani, aktivista férje, Szergej Tyihnovszkij, aki elnökjelölt akart lenni, jelenleg is letartóztatásban van Minszkben.

Tyihanovszkaja egyébként az ellenzék adatai szerint valójában nyert az elcsalt választáson, amelynek győztese hivatalosan 80 százalékkal a 26 éve hatalmon lévő Alekszandr Lukasenko. A zsinórban hatodszorra, számos bizonyíték alapján csalásokkal megnyert elnökválasztás után hatalmas tüntetések és sztrájk tört ki az országban, vészesen megingott Lukasenko széke. A belarusz példa érzékenyen érintheti a Kremlt is.

Többek között épp azért, mert Tyihanovszkaja nem "a nyugat választottja", a tiltakozások ereje épp abban van, hogy ez általános elégedetlenséggel fűtött megmozdulás, amelynek sikere épp a külpolitikai helyzet ellenére látható - sem az EU, sem Moszkva nem volt érdekelt Lukasenko elmonzdításában - amennyiben a választások utáni tüntetéseket nem kell súlyos erőszakkal elnyomni, ahogyan arra végül Lukasenko kényszerült. A meccs nem lefutott, de valójában Moszkva is eljuthatott oda, hogy alternatív jelöltekben gondolkodik - ezért is keményíthetett be az elnök az elmúlt két napban. Ez nem annyira Moszkva támogatásáról, mint annak hiányáról szól, ebben a helyzetben érezheti úgy Lukasenko, hogy ha megoldja önerőből, akkor van esélye hatalmon maradni, ha nem, akkor Moszkva elengedi a kezét.

Szimonjan az orángutánozós eszmefuttatást hasonló szellemben folytatta - a választók képzetlen, megtévesztett gyerekekként viselkednek és bedőlnek az ellenzéknek -, a szerdai felvételt itt lehet megtekinteni.