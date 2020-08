Megmérgezhették az egyik legismertebb orosz ellenzéki politikust

Eszméletlen állapotban, mérgezéssel vitték kórházba Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Ezt sajtótitkára jelentette be, miután az őt szállító repülőgép rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban csütörtökön.

Feltételezése szerint a vloggert megmérgezhették.

"Az orvosok azt mondták, hogy a meleg folyadék felgyorsította a toxin feszívódását" - írta Jarmis az MTI szerint, és hozzátette, Navalnij reggel óta csak teát ivott. A politikus a repülőgépen izzadni kezdett, majd arra kérte Jarmist, hogy beszéljen hozzá, hogy a hangjára összpontosíthasson, mielőtt elájul. A szóvivő a feltételezett mérgezést a szeptember 13-án esedékes regionális és parlamenti pótválasztásokkal hozta összefüggésbe.

Sajtóhírek szerint Navalnij az elmúlt napokban Novoszibirszkben tartózkodott, ahol feltehetően anyagot gyűjtött egy újabb leleplezéshez. Innen a politikus Tomszkba indult tovább.

FRISSÍTÉS: Navalnij jelenleg az intenzív osztályon fekszik lélegeztetőgépen. A kórház főorvosa, Alekszandr Murahovszkij azt mondta, hogy a politikus állapota súlyos, azt ugyanakkor nem árulta el, hogy Navalnij visszanyerte-e az eszméletét. Jarmis szerint Navalnij kómába esett. A politikus csapata kihívta a rendőrséget a kórházba.

A sajtótitkár emlékeztetett arra, egy éve Navalnijt "megmérgezték" a fogházban, úgy vélekedett, "nyilvánvaló, hogy most is ugyanazt tették vele". Navalnij azután került fogházba tavaly júliusban, hogy egy tüntetés szervezett, amit nem engedélyeztek. Innen vitték kórházba. Csapata szerint megmérgezték, orvosai szerint viszont allergiarohama volt, és egy nap után visszaküldték a cellájába. 2017-ben sebfertőtlenítőt loccsantottak az arcába, ami miatt az egyik szeme megsérült, később külföldön gyógyították meg.

A 44 éves Alekszej Navalnij az orosz parlamenten kívüli ellenzék legismertebb képviselője. A 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson pedig meglepetésre a második helyen futott be. Az elmúlt években több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Több nem engedélyezett megmozdulás miatt elzárásra ítélték.

Nyertek a bíróságon, mégis vesztettek

A 2018-as elnökválasztáson Navalnij megpróbálta Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság - a függőben lévő büntetéseire hivatkozva - elutasította jelötkénti bejegyzését. Navalnij júliusban a bíróság által kirótt súlyos bírság terhe miatt feloszlatni volt kénytelen az általa alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványt (FBK).

Az FBK - amely más formában, de folytatja korrupcióellenes oknymozásait -, rendszeres alanya volt a házkutatásoknak éppügy, ahogyan magát Navalnijt is menetrendszerűen zárták hetekre fogdába egy-egy tiltakozó gyűlés megszervezése, vagy az azokon való részvételi szándéka miatt.

Ehhez képest is szokatlan ellentmondással hozta a júliusi ítélet lehetetlen helyzetbe a szervezetet. Persze az, hogy kinek okozott kellemetlenségeket a bíróségon az FBK, sok indent megmagyaráz:

A Putyin szakácsa jelzővel illetett Jevgenyij Prigozsin - aki becenevének megfelelően a Kreml étkeztetéséért is felel, de bizalmi pozíciója ennél is sokkal több, az 59 éves üzletember szorosan kötődik a jog szürke zónájában tevékenykedő orosz zsoldoscsapatokhoz is -, 2019-ben egy iskolai étkeztetési ügyben volt felelős. A bíróság kimondta, hogy a cég által biztosított ételek okozták a gyerekek rosszullétét legalább hét iskolában. A 127 embernél állampítottak meg ételmérgezést. A Moszkvoszkij Skolnyik (Moszkvai Iskolás) nevű céget kártérítésre is kötelezte a bíróság. Az érintett gyerekek szüleinek jogi képviseletét az FBK látta el, a szervezeten keresztül került nyilvánosságra az egész étkeztetési ügy - emlékeztetett az Rbc.ru.

Prigozsin azonban tagadta, hogy a Moszkvoszkij Skolnyiknak közel lenne az általa irányított Konkord élelmiszeripari céghez, bár az ételszállítási láncból kiderült, hogy kapcsolatban állnak. Prigozsin a kapcsolat hiányára hivatkozva fordult bírósághoz hitelrontásért, és nyert: a bíróság 88 millió rubelt ítélt meg neki, amelyet az FBK-nak kellett kifizetnie - ellehetetlenítve a szervezetet.

Rendszeres politikai fogoly

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Navalnijt 2012-ben és 2014-ben politikai indítékkal tartóztatták le Oroszországban, amivel megsértették ember jogait.

Legutóbb június közepén indítottak ellene rágalmazási pert, miután lefizetettlakájozott egy második világháborús veteránt, aki egy, az orosz alkotmánymódosítást támogató videóban szerepelt.