26-szoros életfogytiglanit kapott a 40 évig üldözött sorozatgyilkos

Huszonhatszoros életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a 74 éves Joseph DeAngelót, akit évtizedeken át csak a Golden State-i gyilkos néven ismert az amerikai közvélemény. A 2018-ban, negyvenévnyi keresés után elfogott exrendőrt 13 gyilkosság és 50 rendbeli nemi erőszak, illetve több betörés miatt ítélték el 2020. augusztus 21-én egy sacramentói bíróságon.

Az ítélet kihirdetése előtt DeAnglo bocsánatot kért az áldozataitól:

Meghallgattam mindegyikük vallomását egyesével. Rettenetesen sajnálom, hogy bárkinek is ártottam

– mondta.

A 26 rendbeli életfogytiglani büntetést még a korábbi vádalku során két részre osztották – sorban 11-et szabadlábra bocsátás esélye nélkül, 15-öt szabadlábra bocsátási eséllyel tölt le, és további 8 évet is kapott, bár ezeknek leginkább csak jogi jelentőségük van, a most 74 DeAngelo életében már soha nem szabadulhat.

DeAngelo 2018-as letartóztatása történelmi eseménynek számított az amerikai nyomozati világban, és nem csak amiatt, mert elfogásakor ő volt az egyik legkegyetlenebb még élő amerikai sorozatgyilkos. Hanem azért, mert az ő ügye volt az első olyan megoldott döglött akta, amihez nyilvánosan hozzáférhető DNS-adatbázis vezetett – DeAngelót ugyanis úgy fogták el, hogy egy rokona DNS-mintát adva érdeklődött a származása felől, az FBI pedig ennek a mintának köszönhetően kötötte össze a 40 éve elvarratlan szálakat.

DeAngelót a bűnügyi történelemben három különböző névvel is ellátták az 1970-es és 1980-as években elkövetett bűncselekményei után. 1975-ben nagyjából száz házat dúlt fel, miután betört azokba, ekkor kapta a Visaliai Fosztogató - Visalia Ransacker gúnynevet. At 1976-79 közötti 50 nemi erőszak elkövetésekor a Keleti Környéki Erőszakoló - ast Area Rapist néven kereste a rendőrség – igaz, sokáig nem tudták, hogy ugyanarról az elkövetőről lehet szó –, míg az 1979-86 között elkövetett 13 gyilkosság miatt az Eredeti Éjjeli Settenkedő - Original Night Stalker gúnynevet kapta.

A nyomozók idővel azért összekötötték az egymástól esetenként több száz kilométerre elkövetett bűncselekményeket, és b ár bizonyítékuk nem volt rá, hogy ugyanaz az elkövető, a módszer alapján biztosra vették, hogy egy emberről van szó.

Akkor még nem létezett DNS-teszt, de amint a tudomány elért oda, meg is erősítette a nyomozók gyanúját. 2001-ben biztossá vált: ugyanarról az emberről volt szó. Amikor ezt megírta a sacramentói újság, a tettes másnap felhívta egy egykori áldozatát, és megkérdezte, hogy emlékszik-e, amikor "játszottak".

Egy könyv is segített az elfogásában

Michelle McNamara újságíró-író a 2010-es évek elején kezdte beleásni magát az ügybe. 006-ban indított weboldalt megoldatlan bűnügyekről, 2011-ben írt a Kaliforniai Gyilkosról, majd egy kiadó ajánlatára könyvírásba kezdett. Nem tudta befejezni, 2016-ban meghalt. A művet két kollégája-kutatótársa, Billy Jensen és Paul Haynes folytatta.

Michelle McNamara könyve végül 2018 márciusában jelent meg I'll Be Gone in the Dark (Eltűnök a sötétben) címmel. A könyv hatalmas siker lett, és ennek köszönhetően a Golden State Killer, azaz a Kaliforniai Gyilkos ügye hirtelen megint érdekelni kezdte Amerikát. A könyvből 2020-ban az HBO dokumentumfilm-sorozatot készített, már DeAngelo elfogására is reflektálva.

Háromgyerekes exrendőr volt a sorozatgyilkos

DeAngelo évekig kaliforniai kisvárosokban szolgált rendőrként, de 1979-ben kirúgták, mert lopott egy üzletből. New York-i származású, a vietnámi háborúban is szolgált, majd rendőrtudományokat, büntetőjogot tanult. Három lány apja, elvált.

A férfit a letartóztatásakor még csak pár bűncselekménnyel vádolták, végül 2018 augusztusában 13 emberöléssel vádolták meg. Ezeket, ahogy a nemi erőszakokat is, 2020 júniusában beismerte. Mivel azonban vádalkut kötött, elkerülte a halálbüntetést.

Az ügyészség akkor kiemelte, hogy a vádalkunak köszönhetően az idősödő áldozatok és hozzátartozóik végre látják, hogy utolérte az igazságszolgáltatás a férfit, és hátralévő életét már rácsok mögött kell leélnie. Más esetben a büntetőeljárás egy ilyen horderejű ügy esetében akár tíz évig is eltarthatott volna.

