Franciaország: a fiatalok között négyszer olyan gyorsan terjed a koronavírus, mind az idősek körében

Az új koronavírus négyszer olyan gyorsan terjed a 40 év alattiak körében, mint a 65 év felettiek között Franciaországban - közölte Olivier Veran francia egészségügyi miniszter egy vasárnap megjelent interjúban, de figyelmeztetett, hogy a fertőzés terjedése gyorsul az idősek, illetve a veszélyeztetettek körében is.

Veran az MTI híradása szerint felhívta a figyelmet arra is, hogy az új fertőzések nagy száma nem csak a több teszt elvégzésének tudható be. "Veszélyes a helyzet!" - jelentette ki.

Emmanuel Macron államfőhöz hasonlóan a miniszter is kizártnak nevezte, hogy újra kijárási korlátozásokat vezessenek be az országban, de azt lehetségesnek mondta, hogy bizonyos helyeken lesznek korlátozó intézkedések, miután a járvány intenzitása jelenleg éppen nő Franciaországban, de másutt is Európában. E pillanatban 38 gócról tudnak az országban.

A francia egészségügyi hatóságok 3602 új fertőzésről számoltak be szombaton az azt megelőző 24 órából, ami jóval kevesebb, mint az előző napi 4586, de a héten rekordszámú új esetek is voltak a kijárási korlátozások óta eltelt időszakot tekintve. A kórházba szállított, illetve intenzív ellátást igénylő betegek száma hullámzott.

A korcsoportok, vagyis a 2 és 40 év közöttiek, valamint az idősebbek közötti fertőzés intenzív, emiatt új intézkedésekre lesz szükség - mondta Veran. A fő fertőzésgócok mostanra azok a tömegrendezvények lettek, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. Sok esetben a fiatal fertőzöttek tünetmentesek, vagy a betegség enyhe lefolyású náluk.