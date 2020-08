Fehéroroszország kaphat először az orosz vakcinából - koronavírus-összefoglaló

Fehéroroszország elsőként kap majd az Covid-19 elleni orosz vakcinából - közölte a fehérorosz sajtó, miután hétfőn ismét telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

A két vezető megállapodott, hogy fehérorosz önkéntesek is részt vesznek majd a Szputnyik V néven augusztus 11-én bejegyzett oltóanyag tesztelésének harmadik szakaszában. Putyin és Lukasenka az elmúlt napok során immár negyedik alkalommal vitatta meg telefonon a Fehéroroszországban kialakult helyzetet.

Lukasenka július végén bejelentette, hogy tünetek nélkül túlesett a koronavírus-fertőzésen. Az elnök, aki 26 éve vezeti Fehéroroszországot, nem volt hajlandó szigorú korlátozásokat bevezetni a Covid-19 terjedésének fékezése érdekében.

A 65 éves fehérorosz elnök korábban azt hangoztatta, hogy országában egyetlen ember sem fog meghalni a koronavírustól, és a járvány ellenszeréül egyebek között a vodkát, a szalonnát, a jégkorongot és a szaunázást is ajánlotta. "Pszichózisnak" nevezte a világszerte bevezetett óvintézkedéseket, és azt hangoztatta, hogy az emberek számára az éhínség és a munkanélküliség lesz végzetes, nem pedig a Covid-19.

Ausztria

Asztriában hétfőn 242 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek, ezzel az aktív fertőzöttek száma 3105-re nőtt. Utoljára áprilisban haladta meg a háromezret az aktív fertőzöttek száma.

Több mint 1,1 millió koronavírus-teszt elvégzése alapján Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter úgy értékelte: olyan trend állapítható meg, amely szerint a fertőzöttek az egyre fiatalabbak és nagyobb számban vannak közöttük a tünetmentes fertőzöttek is.

A tárcavezető szerint egy másik trend azt mutatja, hogy a fertőzöttek közvetlen környezetéből is egyre több a pozitív teszteredmény. Jelenleg 158 pácienst kezelnek kórházakban, 23-an intenzív osztályon vannak.

"Továbbra is sok kis járványgóc létezik, a többi között családi környezetben, vagy magánünnepségek nyomán. A külföldi utazásokról fertőzötten visszatérők még mindig jelentős részét teszik ki az eseteknek, de számuk egyes tartományokban már apadni látszik" - közölte Anschober.

Spanyolország

Új, a koronavírus-járványt lassítását célzó korlátozó intézkedéseket jelentettek be hétfőn a spanyol hatóságok az ország több tartományában azt követően, hogy ismét megugrott, és 2000 fölé emelkedett az új fertőzöttek száma. Az Egyesült Királyságban eközben csökkent az igazolt fertőzöttek száma, Rómában pedig megkezdték a vírus elleni olasz fejlesztésű vakcina kísérleteit.

A korlátozást bevezető spanyol tartományok közt van Katalónia és Murcia is: az előbbi vezetése a 10, az utóbbié a 6 főnél nagyobb gyülekezést tiltotta be, amennyiben az érintettek nem egy háztartásban élnek. Katalóniában csökkentették az iskolai osztályok létszámát is, és 500 ezer vírustesztet küldenének az oktatási intézményekbe.

A járvány által leginkább sújtott Madrid vezetése arra kérte az embereket, kerüljék a nem elengedhetetlenül szükséges társadalmi kapcsolattartást. Mallorcán a hatóságok azt közölték, a szigetet elérte a második hullám, továbbá elismerték, hogy a vírus gyors terjedése megnehezíti a kontaktkutatást is.

Az országban júniusban a fertőzöttek napi növekménye még 100 alatt volt, ez a szám júliusban nőni kezdett, hétfőn pedig a spanyol egészségügyi minisztérium közlése szerint az elmúlt 24 óra alatt 2060 fertőzöttet regisztráltak. Spanyolországban 405 436 ezer fertőzést igazoltak február óta.

Egyesült Királyság

Hétfőn az Egyesült Királyságból 853 új fertőzést jelentettek, 188-cal kevesebbet, mint vasárnap. A hétfői jelentés szerint a vírusnak négy újabb halálos áldozata van, ez a szám vasárnap hat volt.

Olaszországban eközben a Spallanzani római járványkórházban önkénteseken kezdődtek meg a vírus elleni hazai fejlesztésű vakcina kísérletei. A GRAD-COV2 elnevezésű vakcinát az első szakaszban 90 emberen tesztelik. Francesco Vaia, a kórház igazgatója, azt mondta, fontos a gyors munka, ám elsősorban a hatékonyságra helyezik a hangsúlyt.

Az első szakasz várhatóan 24 hétig tart majd, s amennyiben sikeresnek bizonyul, bővítik az önkéntesek számát, és megkezdik a munkát külföldön, a tervek szerint a járvány által Olaszországnál is jobban sújtott Latin-Amerikában.

Hétfőn az olasz egészségügyi minisztérium jelentése szerint az elmúlt 24 órában 953-al nőtt a koronavírusos esetek száma, a Covid-19 betegségbe négyen haltak bele. Noha vasárnap 1071 fertőzöttet regisztráltak, a minisztérium hozzátette, hogy a hét végén kevesebbet is teszteltek, így a hétfői szám vélhetően ezért alacsonyabb. Az országban február 21-én regisztrálták az első fertőzöttet, azóta 260 298 fertőzést és 35 441 elhalálozást igazoltak.

New York

Lassan indul meg a kulturális élet és fokozatosan nyílnak meg a múzeumok New Yorkban. Bár már hétfőtől fogadhatják a látogatókat, a legismertebb intézmények csak a következő napokra és hetekre időzítik a megnyitás időpontját.

A Modern Művészetek Múzeuma (MoMA) csütörtökön nyitja meg kapuit, a Metropolitan Múzeum szombaton, a Whitney Múzeum szeptember 3-án. A Guggenheim Múzeum viszont csak október 3-tól fogadja a látogatókat. Egyes intézmények tagjaik és támogatóik számára internetes oldalaikon előjegyezhető időpontokat is felkínálnak.

Andrew Cuomónak, New York kormányzójának előírása szerint az intézmények újbóli megnyitásakor szigorú szabályokat kell betartani. Kötelező a maszkviselés, és az meghatározott útvonalak követése. A múzeumok emellett a szokásos látogatószámnak legfeljebb a negyedét engedhetik az épületekbe és időhöz kötött belépőjegyeket kell értékesíteniük.

A koronavírus-járvány hatása súlyosan érinti a metropolisz kulturális életét, hiszen a New York-i múzeumok március óta vannak zárva. A város márciusban és áprilisban a járvány világszintű középpontjává vált. Azóta a New York-i esetszám folyamatosan alacsonyan maradt, miközben az Egyesült Államokban országszerte erősen megemelkedett.

Törökország

Törökországban hétfőn az előző napi 1217-ről 1443-ra ugrott a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitteren. Ezzel a regisztrált esetek száma 259 692-re nőtt.

A napi esetszámok a hatósági intézkedések enyhítésének május közepi kezdete óta nagyságrendileg 800 és 1700 között mozognak. A mutató augusztus 5. után 1200 körül stagnált, majd a múlt héten néhány nap alatt 1400 fölé ugrott. A csütörtöki adat 1412, a pénteki 1203, a szombati 1309, a vasárnapi pedig 1217 volt.

A kis-ázsiai országban hétfőn 18-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 6139-re emelkedett. A halálesetek napi száma május vége óta 14 és 30 között ingadozik.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább nőtt, 783-ról 796-ra. A gyógyultak száma 743-mal 237 908-ra emelkedett, és bár ők teszik ki az esetek több mint 91,5 százalékát, a mutató csaknem a fele az új fertőzöttek számának.

A 83 milliós országban idáig mintegy 6,42 millió vírustesztet végeztek el. Általános érvényű korlátozás jelenleg nincs érvényben, ugyanakkor a 81 tartomány mintegy háromnegyedében kötelező közterületen a maszk viselése. A szabály megszegése 900 líra (mintegy 36,5 ezer forint) pénzbüntetést von maga után.

A 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre az ország mintegy felében vonatkoznak tiltások. A rendelkezések eltérők, de általánosságban a reggeli és az esti órákat illető kijárási korlátozást, valamint különböző eseményektől és helyszínektől - például esküvőktől és piacoktól - való távolmaradási kötelezettséget fogalmaznak meg.

