A szlovén filmproducer, aki kimentette Navalnijt az oroszok karmai közül

Az orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij a múlt héten váratlanul lett rosszul egy Moszkvába tartó repülőgépen, miután az omszki repülőtéren fekete teát ivott. A gép visszafordult és sürgősen landolt Omszkban. A 44 éves politikust eszméletlen állapotban szállították be a toxikológiára mérgezés gyanújával. A politikus állapota később súlyosbodott. Sokan attól tartottak, hogy sem a kórházban, sem Oroszországban nincs biztonságban.

Példátlan gyorsasággal szerveződött meg egy nemzetközi mentőakció a politikus Németországba szállítására. Végül egy zavaros orvosi és hatósági huzavona után Navalnijjal szombaton landolt egy magángép Berlinben. A politikust a berlini Charité klinikára szállították, állapota stabil. A klinika hétfőn bejelentette: laboratóriumban igazolták, hogy Navalnijt megmérgezték. Felépülése hónapokat vehet igénybe, és nem zárható ki, hogy maradandó idegrendszeri károsodásokat szenved.

A Pussy Riot tagjai hívták fel

Berlinben többször is egy szemüveget viselő, negyvenes éveiben járó férfi nyilatkozott Navalnij állapotáról. A férfi például azt mondta: ha Navalnij gépe Omszkban nem szakítja meg az útját, nem biztos, hogy életben maradt volna, amíg Moszkváig elérnek. Később ugyanő azt nyilatkozta a sajtónak, hogy Navalnij felépülése hosszú ideig tarthat majd, hónapokig cselekvőképtelen lesz politikusként. Ő a Berlinben élő szlovén producer, Jaka Bizilj, aki Cinema for Peace nevű alapítványa segítségével szervezte meg Navalnij mentőakcióját.

Az üzletember a Deutsche Wellének azt mondta: az Oroszországból való kimenekítés tervét már múlt hét csütörtökön elkezdték kidolgozni, miután megkereste őt az Oroszországban korábban ellehetetlenített Pussy Riot punkzenekar és művészcsoport két alapítója. Nagyezsda Tolokonnyikova Los Angelesből, Pjotr Verzilov Moszkvából hívta fel őt azzal, hogy egy barátjuk nagy bajban van, és segítségre szorul.

A gyanús eredetű mérgezésekről Verzilovnak már korábbról lehettek saját tapasztalatai. 2018 szeptemberében ugyanis a Pussy Riot tagja saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen az, amikor váratlanul furcsa tünetek jelentkeznek az emberen. Verzilov először szokatlan fáradságra panaszkodott, majd egyre súlyosabb mozgás-, beszéd-, és látászavarai támadtak, ezért mérgezési tünetekkel előbb egy moszkvai kórházba került, majd épp Bizilj Cinema for Peace Alapítványának köszönhetően őt is egy berlini kórházba szállították. Az orvosok végül nem tudták megállapítani a mérgezés okait, de aktivisták véleménye szerint bűncselekmény történhetett.

Szombaton Navalnijt is egy magángéppel szállították Oroszországból Németországba. A Bombardier Challenger gépet egy nürnbergi cég üzemelteti, a repülőn egy orvosi team utazott Navalnijért és családjáért Omszkba. Ilyen rövid idő alatt nagyon drága volt megszerezni a gépet, mondta Bizilj, de az utazás költségeit végül magánadományozók fizették, nem az alapítvány és nem a német adófizetők pénzét költötték erre. Bár Navalnij Németországba menekítése magánakció volt, a befolyásos producer azt mondta: a tervről előre értesítette Angela Merkel német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt.

Koncerteket szervezett, világsztárokat ismer

Vajon ki ez az ember, akinek ilyen kapcsolatai vannak, tud pénzt szerezni, és ki tud menekíteni az orosz állam karmai közül egy veszélyben lévő ellenzéki politikust? A most 48 éves Jaka Bizilj Ljubljanában, az egykori Jugoszláviában született. Szülei négy testvérével együtt magukkal vitték a külszolgálatokra, így éltek Líbiában, Tanzániában és Malajziában is. A kilencvenes évek elején a család Németországban kötött ki a Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő Bad Kreuznachban.

Jaka Bizilj újságíró lett. A kilencvenes évek elején anyagokat készített a német Sat1 kábeltévének, dolgozott a Bild és Der Spiegel című újságoknak. A kilencvenes évek közepén aztán átnyergelt a koncertszervezésre. Cége, a Star-Entertainment először a festői szépségű és turisták által kedvelt Bad Kreuznachban kezdett el rendezvényeket szervezni. Első sikeres produkciója egy Gospel Show volt, aztán Berlinben hirdetett meg egy szabadtéri operaelőadást egy erdei színpadon Opera a csillagok alatt címmel.

Nem sokkal később már olyan világsztárokkal dolgozott együtt mint Andrea Bocelli, Bryan Adams, Montserrat Caballé vagy Liza Minnelli, külön turnét szervezett José Carrerasnak. A kilencvenes évek végére ő lett a legnagyobb szabadtéri operagála-szervező Európában, emellett bemutatták a Jézus Krisztus szupersztárt, az Evitát, Elton John Aida című musicaljét, és a Broadway-en sikeres Jekyll & Hyde-ot.

Díjazzák a társadalmilag elkötelezett alkotásokat

A Cinema for Peace elnevezésű kezdeményezést 2002-ben indította, 2008-ban hozta létre az ezt a nevet viselő alapítványt. Az alapítvány meghirdetett célja, hogy ösztönözze a filmekben a társadalmilag releváns mondanivalót, és ezzel együtt segítsen felhívni a figyelmet világméretű szociális, politikai és humanitárius problémákra.

Ennek jegyében Bizilj volt a producere az Oroszországban meggyilkolt újságírónőről, Anna Politkovszkajáról szóló, Levél Annának című dokumentumfilmnek. Részt vett a Zarganar nevű, bebörtönzött burmai komikusról szóló film elkészítésében, Dustin Hofmannal és Anhony Hopkinsszal együtt részese volt az After the Silence és a Song of Names című filmek tető alá hozásának, de producere volt a Catherine Deneuve-vel készült Reggeli egy ismeretlennek című német filmnek is. Bizilj nevéhez fűződik a 2016-os menekültválság idején a kínai Aj Vej-Vejjel közösen létrehozott mentőmellény installáció megvalósítása is a berlini Konzerthausban.

A Cinema for Peace Alapítvány Németországban már a kétezres években felhívta magára a figyelmet. Bizilj nemzetközi kapcsolatait kihasználva sok hírességet tudott meghívni a berlini filmfesztiválra, ahol egy külön szekciót is indítottak a fesztiválprogram mellett a legfontosabb társadalmi kérdéseket feldolgozó filmek díjazására. Az alapítvány honlapján látható is, hogy az egyes években mely filmeket jelölték díjra, amelyek a legélesebb politikai, társadalmi, környezetvédelmi kérdéseket járják körül. Az alapítvány céljait olyan hírességek támogatták mint Angelina Jolie és Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Julia Roberts, Charlize Theron, Nicole Kidman, vagy a dalai láma, Muhammad Ali, Bill és Hillary Clinton, Mihail Gorbacsov és Nelson Mandela.

(Borítókép: Navalnijt szállító repülőgép a berlini repülőtéren 2020. augusztus 22-én. Fotó: Fabrizio Bensch / Reuters)