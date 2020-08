Megsérült néhány amerikai katona Szíriában orosz katonákkal történt incidens során

– jelentették be az MTI szerint amerikai tisztségviselők szerdán.

Az Északkelet-Szíriában a hét elején történt incidensben részt vevő katonák nem tűzharc, hanem ütközés következtében sérültek meg könnyebben.

Az utóbbi hónapokban rendszeresek voltak a térségben – ahol amerikai, kurd, török, orosz és szír kormánypárti erők is járőröznek – a kakaskodások, több videó is felkerült a netre, melyeken orosz és amerikai katonai járművek próbálják egymást leszorítani az utakról.

Elemzők szerint ez az incidens is rávilágít arra, milyen veszélyekkel járhat, hogy a két ország ilyen szoros közelségben hajt végre műveleteket Szíria északkeleti térségében – tegyük hozzá, azért ennél komolyabb eseteket is átvészelt a két ország kapcsolata; 2018 februárjában például mások mellett orosz zsoldosokat is lebombázott az amerikai légierő Deir ez-Zórnál.