A világ leghíresebb graffitisének hajója menti a Földközi-tengeren hánykolódó menekülteket

Eddig összesen 89 embert – köztük 14 nőt és négy gyereket – mentett ki a Földközi-tengerből annak a hajónak a legénysége, melynek működését a világ leghíresebb graffitise és street art művésze, a brit Banksy finanszírozza, írja a Guardian.

Yesterday morning, #LouiseMichel responded to a distress call from #Moonbird air reconnaissance plane.

89 people were rescued and brought on board Louise Michel. The survivors need a Place of Safety now.#SolidarityAndResistance pic.twitter.com/HWde3hYFqT