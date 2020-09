Blokkold a hercegnőt! Melanie Trump és Ivanka Trump elkeseredett hatalmi harca

A Melanie Trumpról szóló, ma megjelenő könyv nem fogja megrengetni az amerikai választási kampányt, de intim részleteivel színesíteni tudja. Egy korábban bennfentes, de a partvonalra szorított és vérig sértett szerző bosszúkönyvéről van szó, amely fura történeteket próbál felfedni az elnöki pár és család belső életéről. Nem is elsősorban magáról az elnökről, hanem a First Lady (FLOTUS) és az elnök korábbi házasságából származó lánya, Ivanka konfliktusairól.

„Beiktatására az elnök észak-koreai mintájú díszszemlét szeretett volna kapni, vigyázzmenet alakulatokkal és páncélos járművekkel" – állítja Stephanie Winston Wolkoff. Korábban ő volt a First Lady főtanácsadója és közeli barátja, de most azt írja róla, hogy szüntelen pozícióharcot vívott a Fehér Házban az elnök lányával szemben (és vissza), ráadásul amúgy is egy megbízhatatlan nőszemély.

A marakodás az elnöki eskütételkor kezdődött, amikor Melania megszervezte a lány leszorítását a hivatalos fotókról – sikerrel. Az akció fedőneve: „Blokkold a hercegnőt!" volt. Mindezt azért, hogy a First Lady legyen a női főszereplő és senki más. A könyv ezután sorra veszi a két nő eljegesedő viszonyának történeteit. A szerző óriási szerencséjére ennek bizarr aktualitást ad az a pár másodperc, amely nemrég zajlott a republikánus konvención és amit 20 millióan láttak a Twitteren.

Az elnök feleségének lenni (First Lady Of The United States) nem hivatal vagy beosztás, viszont nagyon magas társadalmi rang. Talán a legmagasabb. Az első asszonyok legtöbbje nem hagyott politikai lábnyomot, mások viszont nagyon is aktívan beszálltak férjük akcióiba (így Nancy Reagan vagy Hillary Clinton). Melania esetében viszont jó ideig még a férje napirendjéhez sem engedtek neki hozzáférést. Nehezítette életét a kezdeti ellenséges médiafogadtatás is, főként a New Yorkban maradás miatt, mert a sajtó azt sugallta, hogy megromlott a kapcsolata a férjével. (Ez azóta is folyamatosan visszatérő elem, ellesett kisebb gesztusokat felnagyítva.)

Egy idézett beavatott szerint világos volt, hogy FLOTUS nem akarja hagyni, hogy Ivanka „családi hivatallá” züllessze a keleti szárnyat, ahogy a Fehér Ház elnöki lakrészét nevezik. Az első hónapokban eszerint a változat szerint azért maradt New Yorkban, mert nem akarta ugyanazt a vécét és zuhanyozót használni, amit korábban Michelle Obama. Ezért inkább kibekkelte, amíg a fürdőszobát átépítik. Meg persze fia, Barron iskolaszünetét is ki akarta várni. A szerző szerint Melania jó humorral vészelte át az első évet, vicces emojikat szúrt be töméntelen SMS-ébe, és hangulatos ebédeken lazított.

A FLOTUS stábfőnöke, Stephanie Grisham viszont azt nyilatkozta a könyvről, hogy túlzásokkal van tele, és több részletében otromba hazugság. Inkább csak alkalom a törlesztésre, az önsajnálatra és a jövedelemszerzésre. Ő volt az, aki kulcsszerepet játszott az író kiszorításában a Fehér Házból, magyarán kifúrta onnan úgy, hogy ráuszította a New York Times oknyomozóit, ami után Wolkoffnak le kellett mondania.

A kiszorításnak csúnya előtörténete volt. Wolkoffnak az ünnepség szervező bizottságában az lett volna a titkos küldetése, hogy kifürkéssze Ivanka szándékait, majd jelentsen ezekről Melanianak, és megakadályozzák, hogy a lány ellopja a showt FLOTUS elől. A könyv jókora részét ennek a 69 napnak a rémtörténete tölti ki, ami tele volt bukásokkal, csalódásokkal és zavarodottsággal.

Igen ám, de a világlap feltárása szerint eközben az írónő megcsapolta a beiktatási ceremóniára gyűjtött százmilliós pénzalapot is. A kasszát Donald Trump barátja, bizonyos Thomas Barrack üzletember kezelte, könyvelési és elszámolási szabálytalanságok közepette. Amikor emiatt a botrány kirobbant és nyomozások indultak (2018 februárjában), Wolkoff szerint Ivanka és más ellenségek tőrbe csalták őt, és simán rákenték a felelősséget. Mégpedig nem csekély 26 millió dolláros tételben. Az ügyben még mindig zajlik három szövetségi vizsgálat, de közben Wolkoffnak természetesen nem volt maradása a Fehér Házban.

Szerinte viszont FLOTUS mindenről tudott, és beáldozta őt. "Melania az összes részletet ismerte, a vacsorán felszolgált lazactól kezdve a költségvetés zavarain át az A-kategóriás előadók sikertelen meghívásáig. Még abba is beleszólt, hogy Kenny Rogers kapjon-e felkérést, mert szerinte Donald nem is kedveli őt annyira."

Majd érkezik a címben idézett önmarcangoló kérdés: "Hogy lehettem ilyen hülye, hogy azt higgyem, tehetek én itt bármit is?"

Stephanie Grisham szerint hazugság a díszszemlés sztori és az is, hogy az elnök színes fénycsóvákat lövellő drónokkal akarta betakarni az eget a beiktatás estéjén. Arra sem emlékszik, hogy Ivanka és Leo DiCaprio a Nemzeti Portré Múzeumban akart volna bált adni az elnök tiszteletére, és hogy ezt a tervet Melania fúrta volna meg.

Sorjáznak tovább a színes kis történetek, például a Fehér Ház sebtiben átépített rózsakertjéről, amivel az asszony nem vívta ki férje maradéktalan tetszését. Vagy a FLOTUS által meghirdetett „A gyermek az első" elnevezésű gyermekvédő mozgalom előre felvásárolt lehetséges domain neveiről, de egyikből sem lett semmi, viszont Wolkoff a saját zsebéből költött rá, és ez most fáj neki.

A kezdeményezés neve végül „Légy Legjobb" lett (Be Best), amit a stáb nyelvileg hibásnak tartott (az is), de az asszony kötötte az ebet a karóhoz. Sőt, a logót is maga rajzolta meg, hogy ne érhesse plagizálás vádja. Mélyen megsebezte ugyanis, amikor a 2016-os republikánus konvención elmondott beszédében sokan Michelle Obama szónoklatának elemeit fedezték fel. „Most ez nem fordulhat elő, mert ezt biztosan én rajzoltam!” – mondta.

A könyv fő üzenete tehát az, hogy a Fehér Ház hétköznapjai Ivanka Trump lankadatlan szándékáról szólnak, ahogy próbálja aláaknázni a First Lady pozícióit. Wolkoff szerint a lány professzionális kiszivárogtató, és folyvást olyan történeteket csempész ki, amelyek őt és férjét (az „elnöki vő” Jared Kushnert ) jó színben tüntetik fel, míg másokat befeketítenek. Akár Melaniat is.

„Melania eldöntötte, hogy húz egy vonalat.” Senki nem léphet be a rezidenciára FLOTUS előzetes engedélye nélkül, beleértve Ivanka Trumpot és Jared Kushnert is. „Ez az én otthonom. Vajon a New York-i lakásomba is bármikor becsörtethetnek, amikor kedvük támad?” – magyarázta el neki Melania.

Az anya és a lány – nyíltan be nem vallott – viadala döntetlenre áll. Egyikük sem lett az elnök politikájának lényegi befolyásolója, szemben a vejjel, Jared Kushnerrel, aki viszont tényleg komoly szerepet játszott az USA közel-keleti politikájának alakításában, még a Külügyminisztériumon is átnyúlva, és nem is sikertelenül.

(Borítókép: Melania Trump és Ivanka Trump. Fotó: Mark Wilson / Getty Images)