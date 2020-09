Már a harmadik amerikai cég tart a vakcina tesztelés harmadik fázisában

Az AstraZeneca nevezetű gyógyszergyártó cég a harmadik, amelyik az USA-ban már a koronavírus vakcina-tesztelés harmadik fázisában jár. A vakcinát az Oxfordi Egyetemmel együttműködve tesztelik az Egyesült Államok szövetségi kormányának támogatásával. A szert egyébként az Oxfordi Egyetemen fejlesztették ki mielőtt eladták volna az AstraZeneca-nak továbbfejlesztésre és tesztelésre.

Mint azt egy korábbi cikkünkben is írtuk : két rivális cég, a Moderna és a Pfizer is a harmadik fázisban jár a teszteléssel, az ő fejlesztésüket is az USA kormánya finanszírozza. Az AstraZeneca tesztelésében teszt alanyként 30 ezer különböző et nikai és földrajzi származású önkéntes felnőtt vesz részt.

A Moderna és a Pfizer cégek még jelenleg is gyűjtik az önkénteseket, hogy elérjék a harmadik fázishoz szükséges minimum 30 ezer főt.

A cég kísérletei az USA-án kívül jelenleg az Egyesült Királyságban, Brazíliában és Dél-Afrikában folynak. További teszteléseket terveznek Japánban és Oroszországban is. A gyógyszergyártó továbbá tervezi, hogy 50 ezer további önkéntes felnőttet vonnak be globálisan a tesztelésbe.

Maga a vakcina egy gyengített verzióját tartalmazza egy náthát okozó vírusnak, ami csimpázokat szokott megfertőzni, valamint egy olyan vírus proteinjét, ami a Covid-19-et is okozta, hogy kiváltson egy immunreakciót.

(CNN)