Orosz televíziós és rádiós stábbal helyettesítették a belarusz köztévéből kilépettek után keletkezett űrt. Azóta olyan oroszosak az anyagok is.

Az RBK orosz hírportál beszámolója szerint a Belteragyiokompanyija (BT) munkatársai sorra jelentették be a sztrájkot, miután a hatóságok erőszakkal szétverték a 26 éve regnáló Aljakszandr Lukasenak belarusz elnök újraválasztása ellen tiltakozó tüntetéseket.

A közmédia dolgozói lelki válságának kezelésére az augusztus 15-i hétvégén beállított Natalja Ejszmont, az elnöki adminisztráció sajtószóvivője, a BT tulajdonosának, Iván Ejszmontnak a felesége.

A sikertelennek mondott megbeszéléseket követően a BT televíziós technikai stábja, tehát operatőrök, fényelők, vágók álltak fel egymás után - mondták az állami médiavállalat volt és jelenlegi munkatársai az orosz hírportálnak. Nevüket nem vállalták, mert a belarusz köztévé titoktartási nyilatkozatot íratott alá velük.

A technikai stáb hiányában azonban nehézkessé vált az audiovizuális anyagok készítése, effektíven megbénítva a közmédiát. Az RBK információi szerint

mintegy 300-an csatlakoztak a sztrájkhoz, közülük 100-an pedig fel is mondtak.

Jönnek az oroszok

Lukasenka augusztus 21-én be is jelentette, hogy felkérte Oroszországot, küldjön szakembereket a hiány pótlására. Egy nappal később már az Russia Today (RT) orosz hírtelevízió két tudósítója, Konsztantyin Pridibajlo és Igor Zsdanov jelen is volt Lukasenka sajtótájékoztatóján. Pridibajlo az elnökhöz intézett kérdését azzal indította, hogy „mi vagyunk az emlegetett orosz újságírók”.

Az RBK-nak nyilatkozó két BT-munkatárs szerint augusztus 18. óta két technikai csapat érkezett Oroszországból. Az elsőben legalább egy informatikus, négy műszakis és Pridibajlo. Informatikusra azért volt szükség, mert az informatikai rendszer normális működését szavatoló rendszergazdák leléptek a BT-től.

Jöttek, mentek, jöttek mások

Pridibajlót leszámítva az első RT-csapat azóta vissza is tért Oroszországba, helyükre pedig érkezett egy másik műszaki csapat – mondta a BT híradásáért felelős ügynökség egy munkatársa az RBK-nak.

Hozzáfűzte, jelenleg az RT-csapat magának dolgozik, de közben kész anyagokkal is szolgálnak a híradónak. Az RT-sek

mindig pontosan tudják, mi hol történik, maguk veszik fel az anyagot és vágják is meg. A BT-be be se járnak.

Csak üzlet és kávézás

Pridibajlót az orosz televíziósok és a belarusz médiaholding közti kapcsolattartóként írtak le az RBK-nak nyilatkozók. A kapcsolattartó pedig nem is csinált nagy ügyet abból, hogy az RT-s anyagokat ad át a BT-nek, mert egyébként is jóban van a belarusz médiaholding néhány vezetőjével. Nem rejtette véka alá azt sem, hogy a BT új munkatársakat keres Oroszországban és Ukrajnában is, mert hát lecsökkent a létszám.

Senki sem megy be a BT-be. Csak az RT-nek dolgozom. Az csak a barátságnak tudható be, hogy bejárok teázni és kávézni.

Pridibajlo elmondta azt is, hogy Belaruszba megérkezett az RT mobil televízióstúdiója is, amely egyebek mellett a Ruptly orosz videóportálnak is készít anyagokat. Szerinte ugyanis van egy médiapiac, és az anyagok értékesítése semmi más, mint üzlet. Azt viszont cáfolta, hogy az RT közvetlenül a BT-nek gyártana anyagokat, de ha a belaruszok mégis hozzájutnak az RT anyagaihoz, az már nem az ő dolga. Az RT ugyanis egy NGO, amely nemzetközi médiaszervek ezreit látta már el - szögezte le az orosz riporter. Az persze más kérdés, hogy megfigyelők szerint az RT televízió a Kremlhez meglehetősen közel áll, és célja az orosz propaganda nemzetközi terjesztése.

Változott a köztévé tartalma?

Az RBK írása a Sense Analytics megfigyelő projektre hivatkozva szerint augusztus 17. ás 23. között érezhető volt a BT médiatartalmának a változása. Nem is hírekről szólt a műsorszórás, hanem főként külföldi szakértőkkel készített interjúkból. Ezek a szakértők pedig főként a tüntetések ellen beszéltek, "színes forradalmakat" emlegetve, miközben az fejtegették, hogy az EU-nak és a NATO-nak milyen befolyásuk van a belarusz eseményekre.

