Járványügyi szigorításokat ígért az őszre Sebastian Kurz kancellár Ausztriában, ahol 24 óra leforgása alatt 403 új Covid-19-fertőzést regisztráltak az országban. Főleg Bécsben rossz a helyzet, ahol már iskolások is karanténba kerültek. Orbán Viktor még a tavasszal azt mondta: laboratóriumként tekint nyugati szomszédunkra. Már több mint egymillió embert teszteltek, januártól pedig oltanának az osztrákok.

Április óta nem regisztráltak egy nap alatt Ausztriában annyi új koronavírus-fertőzöttet, mint az elmúlt huszonnégy órában: 403 esetet jegyeztek fel, több mint a felüket Bécsben. A nyugati tartományokban, illetve a hazánkkal határos Burgenlandban jobbak a mutatók. A vírushelyzet az elmúlt napokban felbolydította az osztrák közéletet.

Ausztria érintettebb régióiban az ősszel és a télen ismét szigorúbb intézkedések lesznek. Ezt már ma elmondhatom önöknek

- mondta Sebastian Kurz kancellár. Karl Nehammer belügyminiszter pedig figyelmeztetett: szigorúan megbüntetik azokat, akik megsértik a karanténelőírásokat. Több százan már feketelistára kerültek. Most Grazban több mint kétszáz újabb embernek kell ügyelnie a regulára: ők egy olyan partin vettek részt még augusztus végén, ahonnan egy fertőzött is kikerült.

A legfrissebb számok szerint Ausztriában több mint 28 ezren fertőzödtek meg a Covid-19-cel, és 735-en haltak bele a kór szövődményeibe eddig. Több mint 1,2 millió embert már teszteltek, és januárra 600 ezer adag vakcinát akarnak beszerezni, hogy megkezdjék a tömeges oltásokat - a sorban az egészségügyi dolgozók lesznek az elsők, ígérik.

Bécsben egy nap alatt 203 új fertőzöttet jegyeztek fel, sőt az első iskolások is karanténba kerültek azóta, hogy a hét elején megkezdődött a tanév. A Vienna International School nemzetközi iskola hat tanulójáról van szó, de arra számítanak: a szigorú maszkviselési szabályokkal elejét tudják venni a kór terjedésének. Egymillió iskolás egészsége a tét Ausztriában, és sok helyütt ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint nálunk: tudják-e biztosítani a rendszeres fertőtlenítést és a szellőztetést.

Orbán Viktor laboratóriuma

Az osztrák helyzet annál is fontosabb, mivel Orbán Viktor még áprilisban a járványügy laboratóriumának nevezte Ausztriát, a hazai illetékesek figyelemmel kísérik, hogy állnak a sógorok a pandémiával.

Szerencsénk van..., mert Olaszország és Magyarország között van egy ország. Úgy hívják, Ausztria. A helyzet úgy áll, hogy mindenki sötétben tapogatózik, de ők előttünk tapogatóznak a sötétben, ezért én laboratóriumként tekintek Ausztriára, nem fenyegetésként. Tehát ha ők ott oldanak bizonyos tiltásokat, és próbálkoznak az élet normális menetéhez való visszatéréssel, akkor azt figyelni kell, jegyzetelni kell, elemezni kell, tanulni kell belőle, és ami beválik, azt szabad átvenni. Örüljünk, hogy egyszer végre nem mi vagyunk a kísérleti egerek

- mondta a magyar kormányfő.

Kérdés, mennyit lehet ma tanulni az osztrákoktól. A német nyelvterület sajtójában ugyanis arról írnak: káoszba fullad náluk a járvány kezelése, a kormányon belül is súlyos ellentétek vannak, és abban sem értenek egyet az osztrákok, hogyan sorolják be veszélyeztetettség szerint a tartományokat és a járásokat a vírusügyi "közlekedési lámpa" egyes színeibe.

Kancellár kontra miniszter

A kormányon belüli ellentétetektől is hangos a sajtó: Sebastian Kurz kancellár és Rudi Anschober egészségügyi miniszter nincs közös nevezőn. Ennek politikai vetülete is van: Kurz néppárti politikus, míg Anschobert - aki az apja lehetne - a kisebb koalíciós partner, a Zöldek delegálták a kabinetbe. Személyes ambíciókról is szó lehet: a tárcavezető népszerűbb és idézettebb már a sajtóban, mint Kurz. Mindezt tovább élezi, hogy októberben Bécsben tartományi választásokat tartanak.

Kurz és Anschober a következő intézkedésekben nem értett például egyet:

* továbbra is lehessen nagyobb rendezvényeket tartani

* zárt térben akár ötezer ember is összegyűlhessen

* a szabad ég alatt, így például a futballstadionokban tartott rendezvényeket legfeljebb 10 ezren látogathassák

Vannak, akik - csakúgy, mint Németországban - látványosan fellépnek a járványügyi intézkedésekkel szemben. Egy stájer orvos felmentéseket állít ki a szájmaszk az üzletekben, bankfiókokban kötelező viselése alól. Jobboldali politikusok, köztük Norbert Hofer, az ellenzéki Szabadságpárt elnöke az oltásellenes hangulatra játszanak rá.