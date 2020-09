Levélszavazás Amerikában: aggódnak az itt élő republikánusok

Akár 80 millió ember is szavazhat levélben a novemberi amerikai elnökválasztáson. Sokan már korábban megteszik, például azért, mert külföldön élnek vagy félnek a koronavírustól. A hazánkban élő republikánusok elnöke szerint aggodalomra ad okot a levélszavazás.

A külföldön élő amerikaiak is instrukciókat kapnak, hogyan voksolhatnak, de meglepődtünk volna, ha éppen Budapesten nem keltene vihart a novemberi elnökválasztás. Alex Hemingway, itt élő és a vendéglátóiparban aktív amerikai üzletembert, a republikánusok helyi vezetőjét és párttársait aggasztja a levélszavazás lebonyolítása. Idén ugyanis a koronavírus-járvány miatt tömegek voksolhatnak postai úton, akár 80 millió polgár is. A világon az Egyesült Államokban fertőződtek meg a legtöbben, 6,5 milliónyian a Covid-19 vírussal, több mint 193 ezren pedig belehaltak a kór szövődményeibe.

Nem a külföldön élő távollévők szavazataival (absentee ballots) vagy az elővoksolásokkal van probléma. Ezek biztonságos szavazási módszerek. De egyes szövetségi államok tömegével küldenek ki szavazólapokat olyanok címére, akikről azt feltételezik, az adott címen élnek, pedig ez egyáltalán nem biztos. Az küldi vissza a lapot, aki csak akarja! Egyszer kiderülhet a turpisság, de akkor már késő...

– mondja az Indexnek Alex Hemingway, hozzátéve: Washington államban például úgy kézbesítik a lapokat, hogy a borítékon egy hosszú kód azonosítja a címzettet, és ennek a végén egy-egy betű is szerepel: R vagy D. Azaz regisztrált republikánus vagy demokrata az illető - innentől pedig a postás tisztességén is múlik, kézbesíti-e a küldeményt.

Nem Kalifornián múlik majd

Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy én magam Donald Trumpra szavazok. Nem hiszem ugyan, hogy az ilyesmiken múlik majd a novemberi választás, mindenesetre ezek a visszaélési lehetőségek nem erősítik a választási rendszerbe vetett bizalmat

– mondja a Los Angelesből való Hemingway. Hillary Clinton 2016-ban fölényesen nyerte meg Kaliforniát Trump ellenében, és valószínűleg Joe Biden is legyőzi az elnököt a legnépesebb, 40 milliós szövetségi államban.

Kerestük e cikkhez a Magyarországon élő demokraták vezetését, de eddig nem reagáltak megkeresésünkre. Ha megteszik, cikkünket frissítjük majd.

Augusztusban már írtunk arról, hogy a jelen körülmények között Amerikában

NAGYON NEHÉZ ELKÉPZELNI EGY FERTŐZÉSBIZTOS, MEGNYUGTATÓ ÉS KÉTSÉGBEVONHATATLAN EREDMÉNYT HOZÓ DEMOKRATIKUS AKARATNYILVÁNÍTÁST.

Túlterhelt posta

Járványidőben, a személyes szavazás körülményessége miatt kézenfekvőnek tűnik a megoldás, hogy a választók levélben adják le szavazataikat. De a szavazólapokat kipostázó és a szavazatokat elszállító amerikai posta, a USPS komoly válságban van, és kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, képes lesz-e megbízhatóan teljesíteni gigászi feladatát. A postai kézbesítések a nyáron is akadoztak, a csúszások az előválasztásokat is érintették. A posta működése vezető politikai üggyé vált. A demokraták a republikánus kinevezett főpostamester jóhiszeműségét is megkérdőjelezték.

A 2018-as kongresszusi választásokon 42 millióan voksoltak levélben, csakhogy a felmérések szerint ez a szavazási mód főleg a demokraták körében kedvelt. Trump szerint a levélszavazás számos lehetőséget ad a csalásra, és ha engednek a demokratáknak, „többé nem választanak meg republikánust az országban”.

Augusztusban a Fox News hírcsatornának nyilatkozva az amerikai elnök arról is beszélt: volt, hogy kutyáknak és halottaknak is kézbesítettek szavazólapokat. Trump Kaliforniát is kárhoztatta, ahol „szavazólapok tízmillióit küldik ki”.

„Lehet, hogy mindenki megkapja, csak a republikánusok nem. Megtámadjuk a bíróságon”

– mondta.