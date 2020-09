Kilenc vezető gyógyszergyártó cég adott ki közös nyilatkozatot arról, hogy minden, a vakcina minél előbbi piacra dobását sürgető nyomással szemben nem hajlandók feladni az iparág „magas szakmai és etikai szabványait". A cégek, akik között olyan vezető gyógyszergyárak találhatók, mint az AstraZeneca, a Pfizer, a GlaxoSmithKline vagy a Johnson & Johnson, kijelentették, hogy a fejlesztés és a tesztelés során nem hajlandók lemondani a tudományosság által megkövetelt alapelvekről.

A nyilatkozat pont egy olyan időszakban látott napvilágot, amikor Donald Trump amerikai elnök folyamatosan a vakcina minél korábbi megjelenését sürgeti, nyíltan kimondva, hogy személy szerint még a novemberben esedékes választások előtt a piacon szeretné látni.

Egy héttel korábban nyilatkozta a Financial Timesnak Stephen Hahn, az Egyesült Államokban a gyógyszerek engedélyeztetéséért felelős Élelmiszer és Gyógyszerügyi hatóság (FDA) vezetője, hogy vészhelyzet esetén abban az esetben is engedélyeznék a vakcinát, ha a nagyobb populáción végzet úgynevezett harmadik fázisú tesztelési folyamat még nem fejeződött be. A kilenc cég ezt a lehetőséget határozottan visszautasítja. Ahogy fogalmaztak: „Még vészhelyzet esetén is csak akkor használhatunk egy vakcinát, ha annak hatásosságát és biztonságosságát a harmadik fázisú klinikai tesztek igazolják, ahogyan azt egyébként a szabályozó hatóságok, – mint az FDA is – minden esetben szigorúan elvárják és betartatják.”